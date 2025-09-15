Головна Країна Кримінал
У справі Крупи – несподіваний поворот. Одіозна МСЕКівка може уникнути в'язниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У справі Крупи – несподіваний поворот. Одіозна МСЕКівка може уникнути в’язниці
Тетяні Крупі оголошено підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень
фото: Facebook/Тетяна Крупа

За теперішньою підозрою ексголові МСЕК Хмельниччини загрожує максимальне покарання у разі доведення вини – до 10 років в’язниці

Справа колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи може завершитися угодою про визнання винуватості, яку добровільно укладає фігурант з прокурором. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати…».

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак, яка 4 вересня випустила ексголову МСЕК Хмельниччини з СІЗО, зазначила в ухвалі: щоб піти на угоду про визнання винуватості, треба виконати важливі пункти Кримінального процесуального кодексу. Насамперед дати свідчення проти інших осіб, які вчинили будь-яке корупційне кримінальне правопорушення чи кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією. Для цього мають бути відповідні докази. Окрім здачі інших осіб, підозрювана повинна компенсувати завдані збитки, якщо такі були.

«От тут, власне, заковика. Адже єдина згадка про ймовірні збитки (6,37 млн грн) наводиться в епізоді з сонячними електростанціями сім'ї Крупи. Натомість у теперішньому вигляді підозри колишній голові облМСЕК про це ані слова. У цілому, за майже 11 місяців розслідування слідство (попри бравурні заяви) не оголосило жодних фінансових претензій за статтями шахрайство і легалізація майна. Тобто Крупа нікому нічого не винна?» – йдеться у статті видання.

І найголовніше – угоду про визнання винуватості обов’язково затверджує суд. Щоправда, трапляються випадки, коли обвинувачені щиро розкаювалися і визнавали вину, а Феміда відмовляла у затвердженні вказаної угоди і повертала прокурору.

«Але якщо угоду не затвердив суд, то вже буде розгляд справи, згідно з обвинувальним актом. Повторно з угодою прокурор звернутися не зможе, якщо суд призначив справу до судового розгляду», – пояснив «Главкому» адвокат Дмитро Бузанов.

Наразі ексголові МСЕК Хмельниччини оголошено підозру за вчинення двох кримінальних правопорушень: незаконне збагачення (стаття 368-5 Кримінального кодексу) та декларування недостовірної інформації (ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу). Максимальне покарання, якщо буде доведено вину – до 10 років в’язниці.

Як відомо, угода про визнання винуватості є давно апробованим сценарієм, яким часто користуються підозрювані/обвинувачені особи у топкорупції. Із останніх гучних прикладів. Бізнесмен, голова наглядової ради ПрАТ «Хіммаш» і спільник екснардепа Пашинського Сергій Тищенко, обвинувачений у крадіжці націоналізованих «нафтопродуктів Курченка» на суму 967 млн грн, уник тюрми. Він отримав умовний термін і врятував своє майно від конфіскації у дохід держави після того, як уклав угоду про визнання винуватості.

Як повідомляв «Главком», 11 вересня стало відомо про внесення 20 млн грн застави за підозрювану Тетяну Крупу. 4 вересня суд змінив запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний браслет.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд. «Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Теги: МСЕК Тетяна Крупа корупція в Україні

