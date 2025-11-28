Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло

Корнацький з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Ради

Екснардепові призначили покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі

Сьогодні, 28 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим народного депутата України восьмого скликання. Його звинувачено у незаконному отриманні майже 914 тис. грн компенсації за оренду житла у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Аркадія Корнацького.

Екснардепові призначили покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на три роки. А також суд призначив йому штраф – 8 500 грн.

Аркадій Корнацький – народний депутат України восьмого скликання. До 2019 року був членом фракції «Блок Петра Порошенка» та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний.

Нагадаємо, у червні 2024 року колишньому українському нардепу Аркадію Корнацькому повідомили про підозру в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду житла.