Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід

Правоохоронці підозрюють Олексія Чернишова у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»

19 листопада за колишнього віцепрем’єр-міністра було внесено 51 млн грн застави

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду про запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у справі про незаконне збагачення №991/11821/25. Що саме вимагає захист наразі не відомо. Значиться, що позов перебуває у статусі «призначено склад суду».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн. Колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Також щодо Олексія Чернишова під час судового засідання подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко. Згодом стало відомо, що ексчиновник вийшов під заставу.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».