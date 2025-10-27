Головна Країна Кримінал
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство
Очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн
фото: РБК-Україна

Частина незаконно одержаних коштів Крупи легалізована через фіктивний продаж нерухомості

Завершено слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно ексголови Хмельницької МСЕК, її чоловіка Володимира Крупи та сина Олександра.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вбачає ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей») після перевірки е-декларацій колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У перший рік повномасштабної війни Тетяна та Володимир Крупи вивезли з України 38,33 млн грн. Гроші спочатку перевезли до Польщі, а потім частину переказали на рахунки в Австрії. Антикорупційне агентство тоді заявило, що походження 16,4 млн грн із цієї суми залишається невідомим.

Крім того, під час обшуків у квартирі Крупи восени 2024 року ДБР знайшло ще понад 10 млн грн готівкою та €300 тис. Втім, через відсутність офіційних даних про час набуття цих коштів НАЗК не змогло встановити їхнє походження.

Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повторну перевірку декларації за 2022 рік колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і ексдепутатки облради Тетяни Крупи. Під час повторної повної перевірки агентство виявило нові порушення, які не вдалося підтвердити під час попередньої перевірки навесні цього року.

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Зауважимо, справа колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи може завершитися угодою про визнання винуватості, яку добровільно укладає фігурант з прокурором. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати…».

Теги: САП корупція в Україні Тетяна Крупа

