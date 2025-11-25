Головна Країна Кримінал
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)
Правоохоронці підозрюють колишнього віцепрем’єр-міністра в незаконному збагаченні
фото: Олексій Чернишов

Пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стверджувала, що Феміда залишила без задоволення скарги сторони захисту

Судове засідання щодо колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетичній сфері було перенесено. Раніше пресслужба повідомляла, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід ексчиновнику, однак інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком».

«Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18.11.2025 про застосування до колишнього віцепрем’єр-міністра запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив внесення 51,6 млн грн застави. Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту», – йшлося в дописі, який наразі було видалено із соцмереж.

Як повідомив Чернишов, він вчасно прибув на судове засідання, однак воно так і не відбулося. На цей час дата наступного невідома.

«Сьогодні на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше. Розгляду не було! Буде дивно, якщо це пресслужба ВАКС опублікувала заготовлений заздалегідь пресреліз і до засідання суду була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулось. Ну або там працюють люди з магічними здібностями, що бачать майбутнє. Зʼясовуємо обставини», – написав він.

Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено) фото 1

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн. Колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Також щодо Олексія Чернишова під час судового засідання подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко. Згодом стало відомо, що ексчиновник вийшов під заставу, а захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у справі про незаконне збагачення.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

