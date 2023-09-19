У маленькій камері і без телефона: в яких умовах утримується Коломойський

Працівники ізолятора переглядають усю особисту кореспонденцію затриманого

Бізнесмен Ігор Коломойський, який підозрюється у шахрайстві та легалізації отриманого шахрайським шляхом майна, утримують у невеличкій камері ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в доволі скромних умовах. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні Коломойський перебуває у невеличкій, хоч і чистій камері Ізолятора тимчасового тримання СБУ з «парашею» в кутку. Один, без телевізора, інтернету і телефону», – розповів співрозмовник видання.

При цьому працівники ізолятора переглядають усю особисту кореспонденцію затриманого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, за даними видання, олігарх пройшов санітарну обробку, як це передбачено для інших утримуваних в ізоляторі.

При цьому видання зазначає, що якби підозру Ігорю Коломойському вручило Національне антикорупційне бюро України, то його помістили б в слідчий ізолятор Мінюсту, більш відомий як Лук’янівське СІЗО, де умови утримання є значно комфортніше.

«На Лук’янівці за гроші офіційно можна купити собі окрему камеру з усіма вигодами, а за хабар — пронести телефон», – пише видання із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас утримання Коломойського в Ізоляторі тимчасового тримання СБУ утруднює продовження слідства детективам НАБУ, оскільки тепер для кожного доступу до нього бюро потрібно отримувати дозвіл від Бюро економічної безпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярдами гривень. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень.

Читайте також:

Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення

Що і кому розкаже Коломойський