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У маленькій камері і без телефона: в яких умовах утримується Коломойський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У маленькій камері і без телефона: в яких умовах утримується Коломойський
2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру
фото з відкритих джерел

Працівники ізолятора переглядають усю особисту кореспонденцію затриманого

Бізнесмен Ігор Коломойський, який підозрюється у шахрайстві та легалізації отриманого шахрайським шляхом майна, утримують у невеличкій камері ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в доволі скромних умовах. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

«Сьогодні Коломойський перебуває у невеличкій, хоч і чистій камері Ізолятора тимчасового тримання СБУ з «парашею» в кутку. Один, без телевізора, інтернету і телефону», – розповів співрозмовник видання.

При цьому працівники ізолятора переглядають усю особисту кореспонденцію затриманого.

Також, за даними видання, олігарх пройшов санітарну обробку, як це передбачено для інших утримуваних в ізоляторі.

При цьому видання зазначає, що якби підозру Ігорю Коломойському вручило Національне антикорупційне бюро України, то його помістили б в слідчий ізолятор Мінюсту, більш відомий як Лук’янівське СІЗО, де умови утримання є значно комфортніше.

«На Лук’янівці за гроші офіційно можна купити собі окрему камеру з усіма вигодами, а за хабар — пронести телефон», – пише видання із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас утримання Коломойського в Ізоляторі тимчасового тримання СБУ утруднює продовження слідства детективам НАБУ, оскільки тепер для кожного доступу до нього бюро потрібно отримувати дозвіл від Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярдами гривень. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень.

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Теги: Ігор Коломойський хабар гроші телефон тюрьма

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