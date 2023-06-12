Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини

У соцмережах поширюється інформація про те, що Михайлова претендує на спадок свого загиблого хлопця Да Вінчі

Соцмережі лютують. Родичі просять не сунути ніс у скандальний процес

Сестра загиблого військового Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Олександра гостро й дуже різко відреагувала на прохання «Главкома» прокоментувати судовий позов депутатки й керівниці медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової, яка прагне юридично довести, що перебувала з загиблим у цивільному шлюбі.

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«Жодних коментарів щодо цієї справи не даю! Розумію, що це ваша робота, але чи не здається вам, що лізете туди, де вас не просять?» – відрізала сестра Да Вінчі.

У соцмережах поширюється інформація про те, що Аліна Михайлова претендує на спадок свого загиблого хлопця – Героя України Дмитра Коцюбайла. З 2017 року вони жили цивільним шлюбом, тож саме це дівчина й хоче довести в суді. Окрім позивачки, у справі проходять рідні загиблого Да Вінчі.

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«Було подано заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю, оскільки Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) з 2017 року перебували в фактичних шлюбних відносинах, водночас, бувши військовослужбовцями та перебуваючи постійно на фронті, вони не встигли зареєструвати свій шлюб в порядку, передбаченому законодавством. Ключовим наміром пані Аліни, з яким вона до нас звернулась, було, власне, визнання факту фактичних шлюбних відносин», – так пояснив «Главкому» суть справи адвокат Михайлової Марк Бєлкін.

Як відомо, сім’я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.

Проте юрист запевнив: у родині Коцюбайлів немає майнових суперечок. Бєлкін додав, що Аліна Михайлова не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги.

«Вона не претендує на таку виплату», – зазначив адвокат.

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Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана військового Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

10 березня Дмитра Коцюбайла поховано на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.