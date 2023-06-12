Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
У соцмережах поширюється інформація про те, що Михайлова претендує на спадок свого загиблого хлопця Да Вінчі
фото з відкритих джерел

Соцмережі лютують. Родичі просять не сунути ніс у скандальний процес

Сестра загиблого військового Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Олександра гостро й дуже різко відреагувала на прохання «Главкома» прокоментувати судовий позов депутатки й керівниці медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової, яка прагне юридично довести, що перебувала з загиблим у цивільному шлюбі.

«Жодних коментарів щодо цієї справи не даю! Розумію, що це ваша робота, але чи не здається вам, що лізете туди, де вас не просять?» – відрізала сестра Да Вінчі.

У соцмережах поширюється інформація про те, що Аліна Михайлова претендує на спадок свого загиблого хлопця – Героя України Дмитра Коцюбайла. З 2017 року вони жили цивільним шлюбом, тож саме це дівчина й хоче довести в суді. Окрім позивачки, у справі проходять рідні загиблого Да Вінчі.

«Було подано заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю, оскільки Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) з 2017 року перебували в фактичних шлюбних відносинах, водночас, бувши військовослужбовцями та перебуваючи постійно на фронті, вони не встигли зареєструвати свій шлюб в порядку, передбаченому законодавством. Ключовим наміром пані Аліни, з яким вона до нас звернулась, було, власне, визнання факту фактичних шлюбних відносин», – так пояснив «Главкому» суть справи адвокат Михайлової Марк Бєлкін.

Як відомо, сім’я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.

Проте юрист запевнив: у родині Коцюбайлів немає майнових суперечок. Бєлкін додав, що Аліна Михайлова не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги.

«Вона не претендує на таку виплату», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана військового Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

10 березня Дмитра Коцюбайла поховано на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Читайте також:

Теги: суд Герой України спадщина Дмитро Коцюбайло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активісти вимагають у президента позбавити Бойка та інших звання Героя України
Герой України. Чому Богуслаєва позбавили, а Бойка ні?
30 травня, 12:43
Всеволод Князєв
Чому справа судді Князєва – видатна заслуга НАБУ
24 травня, 16:24
Санкції на Шакутіна наклали після президентських виборів у Білорусі 2020 року
Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій
7 червня, 15:20
Обвинувачений передав ворогу інформацію про місця дислокації військових на території Одеси та Одеської області
Ідейний ворог України страшніший за сто солдат. Одеський суд виніс сенсаційне рішення
29 травня, 08:00
Суд дійшов висновків, що чоловік кілька разів звертався до «Укрзалізниці» за компенсацією невикористаних квитків, але не отримав кошти
Киянин виграв суд в «Укрзалізниці» за невикористані квитки у перші дні війни
25 травня, 15:21
У багатьох містах в цей день проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні
Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 12:23
УЄФА не порушив принципу політичного нейтралітету
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
27 травня, 06:50
Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття
Трагедія біля укриття в Києві. Керівнику поліклініки обрано запобіжний захід
3 червня, 12:42
З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Сьогодні, 09:47

Суспільство

Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
41K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
26K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки
18K
Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту