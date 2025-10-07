Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів
Прикраси та швейцарські годинники потрапляли в Україну контрабандою
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Загальна вартість вилучених ювелірних виробів та годинників перевищує $10 млн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу осіб, яка налагодила незаконне переміщення коштовних предметів розкоші через кордон з приховуванням від митного контролю. До складу угруповання входили працівники «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Як зазначається, до складу злочинної групи входило 11 осіб, серед яких п’ятеро працівників АТ «Укрзалізниця» та власники приватної компанії.

За даними слідства, для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі та інших країнах, а потім контрабандою доставляли до Польщі. Далі їх передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава-Київ.

Коштовності ховали у конструктивних порожнинах вагонів, після чого продавали у Києві у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту. Під час санкціонованих обшуків у поїзді, магазині та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та $800 тис. Загальна вартість вилучених ювелірних виробів та годинників перевищує $10 млн.

Детективи БЕБ повідомили про підозру всім 11 учасникам групи. Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, придбане на кошти від злочинної діяльності, зокрема автомобілі та яхту. Відносно підозрюваних обрано запобіжні заходи.

До слова, в Україні щороку відкривають десятки тисяч корупційних кримінальних проваджень, однак лише частина з них доходить до суду. Найпопулярніша корупційна стаття Кримінального кодексу – 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). З 2013 року за цією статтею відкрили понад 120 тис. кримінальних проваджень. До суду дійшла менш як половина справ – 50,5 тис. Водночас із понад 40 тис. проваджень за статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем») до суду дійшло менш як 10% – лише 3 тис.

За останні пʼять років за статтею 368-5 Кримінального кодексу («Незаконне збагачення») було відкрито сотні проваджень проти корупціонерів. Однак є нюанс: жодне так і не дійшло до суду.  Стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топкорупціонерами, на практиці виявилася «мертвою».

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України корупція корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Цивінський призначив своїми заступниками Тараса Щербая (крайній зліва на світлині) та Юрія Бєлоусова (справа від керівника
Хто тепер керує БЕБом? Досьє на всіх заступників Цивінського кадри
30 вересня, 08:45
Керівникам установи повідомлено про підозри
Правоохоронці викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
10 вересня, 11:49
Aбрамович знову має великі проблеми із законом
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
8 вересня, 11:52
Досудове розслідування у справі ексочільниці МСЕК Хмельниччини завершується 5 жовтня
Справа Крупи. Слідство анонсувало завершення: що чекає на одіозну МСЕКівку
15 вересня, 15:09
Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам загрожує до семи років увʼязнення
Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ
17 вересня, 15:43
Правоохоронці затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра
Допомагав депутатці облради фіктивно служити. ДБР затримало офіцера
19 вересня, 12:06
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
22 вересня, 07:50
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
22 вересня, 10:38
Нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів
Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)
18 вересня, 17:00

Кримінал

На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів
БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Куницького
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Куницького
Суд конфіскував люксові авто екскерівника ТЦК в Харкові
Суд конфіскував люксові авто екскерівника ТЦК в Харкові
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua