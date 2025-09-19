Допомагав депутатці облради фіктивно служити. ДБР затримало офіцера

За даними слідства, офіцер Збройних сил України за гроші організовував для деяких військових втечу прямо з частини

У Дніпрі правоохоронці затримали колишнього командира військової частини та його спільників. Їх підозрюють в організації схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних до Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, офіцер Збройних сил України за гроші організовував для деяких військових втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних, які відповідали за фінансовий розрахунок і саме перевезення клієнтів.

Згідно з матеріалами справи, в одному з епізодів фігуранти організували втечу військового з частини в Кам'янському районі Дніпропетровської області. Спільниця офіцера запевнила «клієнта», що наслідків не буде, а повний пакет послуг, з допомогою незаконного перетину кордону, коштуватиме $14 тис.

9 вересня учасник схеми приїхав за військовим до частини, і разом вони вирушили до Дніпра. У місті військовий передав $7 тис., а решту мав оплатити вже перед виїздом до Європи. Чоловіка проінструктували й повідомили, що після перетину кордону він має звернутися до місцевої поліції та зареєструватися як біженець.

Правоохоронці кажуть, що основний організатор схеми був одним із тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради фіктивно проходити службу. Після цього його відсторонили від посади й понизили у званні з підполковника до майора, а суд визнав винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна. Враховуючи каяття чоловіка, йому призначили покарання з випробувальним терміном на три роки. Однак після цього він не зупинився.

Офіцера затримали в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно буває. Під час обшуку у нього вилучено майже $ 4 тис., які він ще не встиг програти. Також ДБР встановило очевидицю, яка підтвердила інформацію про «бізнес» і дала викривальні покази на офіцера.

Майора та його спільницю підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони. Усім трьом фігурантам також висунули підозри ще й у дезертирстві. Наразі вирішується питання обрання офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Також перевіряються інші епізоди та причетність до неї офіцерів військової частини.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. Вона намагалась створити позитивний імідж та отримати незаконні виплати із бюджету.