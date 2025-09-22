Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
фото: AP

За даними ЗМІ, Том Гоман обіцяв урядові контракти в обмін на гроші

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю. Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році Том Гоман відкрито підтримував Трампа та заявляв, що «відіграватиме помітну роль у здійсненні обіцяних Трампом масових депортацій».

Розслідування розпочалося ще коли адміністрацію президента США очолював Джо Байден, на базі окремої справи, пов’язаної з національною безпекою. У рамках операції було задокументовано передачу грошей, записано відео- і аудіоматеріали. Ініціатори справи стверджували, що Гоман обіцяв надати державні контракти в обмін на гроші.

Однак улітку 2025 року директор ФБР Кеш Патель наказав закрити справу, заявивши про брак переконливих доказів. Спільна заява від Пателя та заступника генерального прокурора Тодда Бланша підкреслила: жодних конкретних доказів злочину не виявлено. Представники Білого дому захистили Гомана, назвавши його «професійним правоохоронцем з великим досвідом, який працює задля блага країни».

Спочатку розслідування стосувалося не саме Гомана. Йшлося про те, що агенти ФБР під прикриттям зустрілися з директором компанії, що займається державними контрактами у сфері імміграції та утримання. У розмові цей директор запропонував дати Гоману $1 млн хабаря, якщо той допоможе йому отримати вигідний державний контракт. Тоді ж і розробили план, за яким агенти під прикриттям зустрілися з ним і нібито передали йому готівку.

Том Гоман просував політику «нульової толерантності» до мігрантів під час першого терміну президента Трампа на посаді директора Служби імміграції (ICE). До роботи з Трампом чиновник обіймав посади в імміграційній службі при Обамі. Він керував консалтинговим бізнесом, допомагаючи компаніям отримувати державні контракти з імміграції.

До слова, адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп депортація корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон і Київ заснували спільний інвестфонд для відбудови. Вже є перші внески
Українські надра. Американці вже тут Війна і бізнес
17 вересня, 21:00
Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на міжнародній торгівлі
NYT: Безпрецедентні санкції проти РФ не працюють через ключову причину
25 серпня, 04:55
Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас
США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина
31 серпня, 05:54
Жулін жив у США у 1992-2006 роках
Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
28 серпня, 10:22
Зараз у Китаї проглядається феномен «фіксації» на Сполучених Штатах
Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні
31 серпня, 17:13
Президент США Дональд Трамп та його соратник Чарлі Кірк
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
10 вересня, 23:58
Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
13 вересня, 05:18
Джонсон каже, що Конгрес не може діяти самостійно, без згоди президента Трампа
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
14 вересня, 22:17
Ольга Дроздова тривалий час не зʼявлялася на судові засідання
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
17 вересня, 16:55

Політика

Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua