США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters

За даними ЗМІ, Том Гоман обіцяв урядові контракти в обмін на гроші

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю. Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році Том Гоман відкрито підтримував Трампа та заявляв, що «відіграватиме помітну роль у здійсненні обіцяних Трампом масових депортацій».

Розслідування розпочалося ще коли адміністрацію президента США очолював Джо Байден, на базі окремої справи, пов’язаної з національною безпекою. У рамках операції було задокументовано передачу грошей, записано відео- і аудіоматеріали. Ініціатори справи стверджували, що Гоман обіцяв надати державні контракти в обмін на гроші.

Однак улітку 2025 року директор ФБР Кеш Патель наказав закрити справу, заявивши про брак переконливих доказів. Спільна заява від Пателя та заступника генерального прокурора Тодда Бланша підкреслила: жодних конкретних доказів злочину не виявлено. Представники Білого дому захистили Гомана, назвавши його «професійним правоохоронцем з великим досвідом, який працює задля блага країни».

Спочатку розслідування стосувалося не саме Гомана. Йшлося про те, що агенти ФБР під прикриттям зустрілися з директором компанії, що займається державними контрактами у сфері імміграції та утримання. У розмові цей директор запропонував дати Гоману $1 млн хабаря, якщо той допоможе йому отримати вигідний державний контракт. Тоді ж і розробили план, за яким агенти під прикриттям зустрілися з ним і нібито передали йому готівку.

Том Гоман просував політику «нульової толерантності» до мігрантів під час першого терміну президента Трампа на посаді директора Служби імміграції (ICE). До роботи з Трампом чиновник обіймав посади в імміграційній службі при Обамі. Він керував консалтинговим бізнесом, допомагаючи компаніям отримувати державні контракти з імміграції.

До слова, адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці.