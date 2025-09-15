Головна Країна Кримінал
Справа Крупи. Слідство анонсувало завершення: що чекає на одіозну МСЕКівку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справа Крупи. Слідство анонсувало завершення: що чекає на одіозну МСЕКівку
Досудове розслідування у справі ексочільниці МСЕК Хмельниччини завершується 5 жовтня
фото: Ґрати

Тетяна Крупа відсиділа у СІЗО 11 місяців і вийшла на волю під крупну заставу

Досудове розслідування кримінального провадження, де підозру оголошено ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, – на етапі завершення. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати…».

Як стало відомо «Главкому», досудове розслідування завершується 5 жовтня. Вже ближче до кінця вересня прокуратура має намір повідомити стороні захисту Крупи про завершення досудового розслідування і відкрити матеріали справи.

Разом із тим, прокурор в одному з судових засідань заявив: до завершення розслідування слідство планує допитати низку свідків. Іще прокурор натякнув, що у разі потреби буде змінено текст підозри Тетяні Крупі «з урахуванням результатів проведеного досудового розслідування».

Наразі ексголові МСЕК Хмельниччини оголошено підозру за вчинення двох кримінальних правопорушень: незаконне збагачення (стаття 368-5 Кримінального кодексу) та декларування недостовірної інформації (ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу). Максимальне покарання, якщо буде доведено вину – до 10 років в’язниці.

Як повідомляв «Главком», 11 вересня стало відомо про внесення 20 млн грн застави за підозрювану Тетяну Крупу. 4 вересня суд змінив запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний браслет.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд. «Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

МСЕК корупція в Україні Тетяна Крупа

