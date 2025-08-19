Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Частина корупційних справ закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину
фото з відкритих джерел

Лише половина справ за найпоширенішою корупційною статтею Кримінального кодексу дійшла до суду

В Україні щороку відкривають десятки тисяч корупційних кримінальних проваджень, однак лише частина з них доходить до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Texty.org.ua.

Найпопулярніша корупційна стаття Кримінального кодексу – 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). З 2013 року за цією статтею відкрили понад 120 тис. кримінальних проваджень. До суду дійшла менш як половина справ – 50,5 тис. Водночас із понад 40 тис. проваджень за статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем») до суду дійшло менш як 10% – лише 3 тис.

Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика фото 1
Лише частина корупційних проваджень доходить до суду
Лише частина корупційних проваджень доходить до суду
інфографіка: Texty.org.ua

Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється. Деякі закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину.

Також значна частина справ губиться в статистиці. Правоохоронці й суди використовують різні параметри для своєї статистики. Поліція і прокуратура звітують про кількість кримінальних проваджень, тобто розслідуваних епізодів, а суди – про кількість засуджених.

«Коли одна людина має кілька обвинувачень, обирається найтяжче. Якщо людина обвинувачується в скоєнні вбивства, крадіжки, грабежу та збуті наркотиків, у прокурорських звітах матимемо чотири злочини, у суддівських – один. Ця ситуація свідчить про необхідність збору і відкриття даних щодо злочинності правоохоронними органами», – розповів експерт із кримінальної юстиції Микола Карчевський.

Нагадаємо, за останні пʼять років за статтею 368-5 Кримінального кодексу («Незаконне збагачення») було відкрито сотні проваджень проти корупціонерів. Однак є нюанс: жодне так і не дійшло до суду.  Стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топкорупціонерами, на практиці виявилася «мертвою».

Як повідомлялося, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.

До слова, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря. Також понад 20 посадовців, підрядників та депутатів місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах. Майже 68 млн грн збитків.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовці нині ліквідованої Центральної МСЕК організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
Сьогодні, 18:13
Антикорупційна ТСК під головуванням Сергія Власенка розбиратиметься, чому конкурси до апеляційних судів та судів Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП
«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів
14 серпня, 08:56
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Обох посадовців затримано під час одержання неправомірної вигоди у 80 тисяч гривень
Посадовці оборонного підприємства за хабарі фальсифікували висновки про якість озброєння
8 серпня, 15:12
У липні за колишнього віцепремʼєра було внесено заставу у 120 млн грн
Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова
7 серпня, 15:16
Правоохоронці підозрюють Андрія Юрченка у привласненні бюджетних коштів
Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації
5 серпня, 18:49
Посадовця ТЦК було затримано під час одержання грошей
Обіцяв зняти з розшуку за $3,5 тис. У Києві затримано посадовця ТЦК
26 липня, 13:16
фото: Микола Хавронюк/Facebook
Чи посилює влада НАБУ і САП? Професор права розбирає законопроєкт президента Інтерв’ю
25 липня, 10:00
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
23 липня, 15:47

Кримінал

Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
Хто вкрав чверть мільйона доларів у власника мережі АТБ? Слідство провело обшуки
Хто вкрав чверть мільйона доларів у власника мережі АТБ? Слідство провело обшуки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
7228
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2010
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1595
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1552
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Сьогодні, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Сьогодні, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua