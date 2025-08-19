Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика

Частина корупційних справ закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину

Лише половина справ за найпоширенішою корупційною статтею Кримінального кодексу дійшла до суду

В Україні щороку відкривають десятки тисяч корупційних кримінальних проваджень, однак лише частина з них доходить до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Texty.org.ua.

Найпопулярніша корупційна стаття Кримінального кодексу – 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). З 2013 року за цією статтею відкрили понад 120 тис. кримінальних проваджень. До суду дійшла менш як половина справ – 50,5 тис. Водночас із понад 40 тис. проваджень за статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем») до суду дійшло менш як 10% – лише 3 тис.

Лише частина корупційних проваджень доходить до суду інфографіка: Texty.org.ua

Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється. Деякі закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину.

Також значна частина справ губиться в статистиці. Правоохоронці й суди використовують різні параметри для своєї статистики. Поліція і прокуратура звітують про кількість кримінальних проваджень, тобто розслідуваних епізодів, а суди – про кількість засуджених.

«Коли одна людина має кілька обвинувачень, обирається найтяжче. Якщо людина обвинувачується в скоєнні вбивства, крадіжки, грабежу та збуті наркотиків, у прокурорських звітах матимемо чотири злочини, у суддівських – один. Ця ситуація свідчить про необхідність збору і відкриття даних щодо злочинності правоохоронними органами», – розповів експерт із кримінальної юстиції Микола Карчевський.

Нагадаємо, за останні пʼять років за статтею 368-5 Кримінального кодексу («Незаконне збагачення») було відкрито сотні проваджень проти корупціонерів. Однак є нюанс: жодне так і не дійшло до суду. Стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топкорупціонерами, на практиці виявилася «мертвою».

Як повідомлялося, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.

До слова, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря. Також понад 20 посадовців, підрядників та депутатів місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах. Майже 68 млн грн збитків.