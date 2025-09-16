Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
Раніше правоохоронці заявили, що викрили Руслана Магамедрасулова на співпраці з ворогом
фото: Суспільне

СБУ стверджує, що детектив займався незаконними маніпуляціями із податками українських суб'єктів господарювання

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Мова про Руслана Магамедрасулова, який наразі перебуває під арештом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання. Зазначається, що відповідну інформацію правоохоронці отримали із телефону підозрюваного.

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

«Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн. Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до «конвертаційного центру». Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю «послугу» контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

8 фото
На весь екран
За словами СБУ, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці стверджують, що детектив НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

До слова, арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

Читайте також:

Теги: СБУ підозра НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське керівництво розуміє тільки мову сили
«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень
Вчора, 17:34
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
20 серпня, 09:29
21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
22 серпня, 10:04
В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
1 вересня, 14:10
Наприкінці серпня Павло Буздиган став заступником нового директора Бюро економічної безпеки
Новий заступник Цивінського отримав високі виплати перед переходом із НАБУ до БЕБ
1 вересня, 11:15
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ
Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ
12 вересня, 15:09
Порт Приморськ
Атака СБУ на порт Приморськ: Reuters розкрив нові деталі
13 вересня, 15:21
ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
Сьогодні, 14:30

Кримінал

Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
На Закарпатті кримінальний авторитет керував із в’язниці переправленням ухилянтів за кордон
На Закарпатті кримінальний авторитет керував із в’язниці переправленням ухилянтів за кордон
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
Чому за ставок можна потрапити під суд? На Черкащині справа викликала суперечки
Чому за ставок можна потрапити під суд? На Черкащині справа викликала суперечки

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua