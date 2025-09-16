Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Раніше правоохоронці заявили, що викрили Руслана Магамедрасулова на співпраці з ворогом

СБУ стверджує, що детектив займався незаконними маніпуляціями із податками українських суб'єктів господарювання

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Мова про Руслана Магамедрасулова, який наразі перебуває під арештом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання. Зазначається, що відповідну інформацію правоохоронці отримали із телефону підозрюваного.

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

«Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн. Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до «конвертаційного центру». Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю «послугу» контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

За словами СБУ , навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці стверджують, що детектив НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

До слова, арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.