Розкрадання арештованих нафтопродуктів. Суд ухвалив вирок у справі спільника Пашинського

Бізнесмена Сергія Тищенка було визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та бізнесменом Сергієм Тищенком, який фігурував у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів проросійського бізнесмена-втікача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що Тищенка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях строком на три роки, без конфіскації майна. Водночас бізнесмена звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на три роки, без конфіскації майна.

Обвинувачений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження правоохоронців.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Варто зазначити, що Вищий антикорупційний суд засекретив текст вироку Тищенка від публічного доступу.

Як повідомляв «Главком», 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу і колишньому т.в.о. глави адміністрації президента Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим особам у заволодінні арештованими нафтопродуктами бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

26 лютого 2024 року суд арештував колишнього обранця Сергія Пашинського і призначив можливість внести заставу у розмірі 272,5 млн грн. 27 лютого він вийшов із СІЗО, повідомивши, що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості (це об’єднання зараз очолює Пашинський) внесли за нього заставу. На початку вересня 2025 року суд зменшив заставу Пашинському із 272,52 млн грн до 192,52 млн грн.