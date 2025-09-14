Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)
Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів
фото: Юлія Свириденко/Telegram

«Укрзалізниця» повідомила про затримки через вибух на перегоні Боярка–Васильків

У ніч проти 14 вересня на залізничному перегоні Боярка–Васильків у Київській області стався вибух у вагоні поїзда. Внаслідок інциденту пошкоджено інфраструктуру на ділянці поблизу міста Боярка. Як інформує «Главком», про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області», – заявила вона.

Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото) фото 1

За попередніми даними, постраждалих немає. Причини вибуху з’ясовують правоохоронні органи, розслідування триває.

За даними Свириденко, станом на 15:00 14 вересня тривають аварійно-відновлювальні роботи. На місці працюють підрозділи ДСНС та «Укрзалізниці», залучено техніку та персонал.

Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото) фото 2

Усі елементи пошкодженого рухомого складу вже прибрано. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Розпочата підготовка до укладання нових рейок замість пошкоджених.

Поїзд, у вагоні якого стався вибух, спочатку затримався на 4 години, зараз затримка скорочена до однієї години.

Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото) фото 3

Загалом 28 поїздів прямують зміненими маршрутами, затримки становлять від 1,5 до 3 годин. Укрзалізниця працює над їхнім мінімізацією та узгодила прискорений контроль із Держприкордонслужбою України та польськими прикордонниками, щоб зберегти стикування міжнародних рейсів.

Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів. Натомість між Києвом і Бояркою курсують «човникові» поїзди, а Київська ОВА організувала додаткові автобусні рейси.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту.

До слова, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. 

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.

Читайте також:

Теги: вибух Укрзалізниця розслідування Васильків Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
12 вересня, 11:09
47-річний львів’янин поїхав із люлькою на даху
Львів'янин забув люльку з немовлям на даху авто та поїхав: яке покарання загрожує
8 вересня, 05:42
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
30 серпня, 13:14
У Хмельницькому зафіксували масову загибель риби в річці Плоска
Масовий мор риби у Хмельницькому: прокуратура відкрила справу
23 серпня, 07:16
Для ветеранів плануються нові функції на платформі «Ветеран PRO»
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
22 серпня, 19:50
Меморандум дозволить «Укрзалізниці» збалансувати доходи та витрати в сегменті пасажирських перевезень
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
22 серпня, 12:38
Додатковий поїзд курсуватиме у ключові дати останнього місяця літа
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
17 серпня, 08:18
Постраждалих внаслідок аварії немає
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
15 серпня, 17:00
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
15 серпня, 06:59

Новини

Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)
Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
У Києві вшанували танкістів відкриттям пам’ятного знака (фото)
У Києві вшанували танкістів відкриттям пам’ятного знака (фото)
Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
У Києві тривога тривала 21 хвилину
У Києві тривога тривала 21 хвилину
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua