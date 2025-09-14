Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)

Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів

«Укрзалізниця» повідомила про затримки через вибух на перегоні Боярка–Васильків

У ніч проти 14 вересня на залізничному перегоні Боярка–Васильків у Київській області стався вибух у вагоні поїзда. Внаслідок інциденту пошкоджено інфраструктуру на ділянці поблизу міста Боярка. Як інформує «Главком», про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області», – заявила вона.

За попередніми даними, постраждалих немає. Причини вибуху з’ясовують правоохоронні органи, розслідування триває.

За даними Свириденко, станом на 15:00 14 вересня тривають аварійно-відновлювальні роботи. На місці працюють підрозділи ДСНС та «Укрзалізниці», залучено техніку та персонал.

Усі елементи пошкодженого рухомого складу вже прибрано. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Розпочата підготовка до укладання нових рейок замість пошкоджених.

Поїзд, у вагоні якого стався вибух, спочатку затримався на 4 години, зараз затримка скорочена до однієї години.

Загалом 28 поїздів прямують зміненими маршрутами, затримки становлять від 1,5 до 3 годин. Укрзалізниця працює над їхнім мінімізацією та узгодила прискорений контроль із Держприкордонслужбою України та польськими прикордонниками, щоб зберегти стикування міжнародних рейсів.

Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів. Натомість між Києвом і Бояркою курсують «човникові» поїзди, а Київська ОВА організувала додаткові автобусні рейси.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту.

До слова, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків.

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.