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Брат Сергія Бубки отримав підозру в колабораціонізмі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Брат Сергія Бубки отримав підозру в колабораціонізмі
Василь Бубка отримав підозру заочно
фото: Bihus

Попри відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Василю Бубці, брату Сергія Бубки, щодо колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та сприяння діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України). Про це йдеться у повідомленні на сайті Офіса Генпрокурора України.

Нагадаємо, влітку журналістки Bihus.Info з’ясували, що родинна фірма Героя України Сергія Бубки постачає пальне терористам.

Зокрема, російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Фірма «Монблан» – старий родинний бізнес Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. Ще до 2014 р. «Монблан» брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. 

Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018-му році. 

На початку 2023 р. фірма «Монблан» з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. 

На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 р. російська фірма «Монблан» братів Бубок почала офіційно торгувати з терористами. Журналісти Bihus.Info знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ. На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України. 

Після розслідування юристи Bihus.Info звернулись до СБУ, там повідомили – провадження щодо інформації з сюжету вже відкрито, а факти, надані юристами, додадуть до справи.

Втім, навіть після викриття, російські компанії, де Бубка значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Журналісти Bihus.Info знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю. 

Попри оприлюднені Bihus.Info документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

Раніше Бубка передав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес.

Теги: колабораціонізм Сергій Бубка розслідування

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