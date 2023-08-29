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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі
В автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України
фото: Digi24

Шість дорослих були госпіталізовані до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок

У понеділок ввечері у румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це інформує Digi24.

За інформацією видання, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.

Шість дорослих були госпіталізовані до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шість осіб отримали першу медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медичний персонал. Огляд постраждалих продовжується.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, внаслідок чого 15 осіб зазнали ушкодження, троє потерпілих перебувають у тяжкому стані. 

Нагадаємо, 13 серпня в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.  Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на декілька секунд заснув. У результаті ДТП загинуло четверо осіб, серед яких двоє дорослих та двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За інформацією пожежної бригади, двоє дорослих, що загинули, були бабусею та дідусем дітей.

Також у Туреччині в страшній ДТП загинула українка.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району сталась аварія. У ДТП загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

 

Теги: водій аварія рятувальники автобус українка

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