«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ

Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента

Народний депутат Дмитро Костюк заявив, що керівництво «Слуги народу» передало до СБУ інформацію про нібито його спроби підкупити депутатів для виходу з фракції. За словами нардепа, у партійному керівництві побачили у його спробах створити депутатську групу «загрозу для себе особисто». Про це парламентар розповів в інтервʼю «Главкому».

«У Арахамії вже зараз лежать заяви депутатів на вихід з фракції, які були написані ще після голосування по НАБУ і САП. Він їх просто лишає без розгляду. І цих заяв достатньо для того, щоб монобільшості не стало юридично. Для цих людей у мене і є пропозиція об’єднатися у групу. А у тих, хто зараз з цією історією пішов до СБУ та почав зливати її через Гончаренка, мета – тримати свою абсолютну владу в парламенті і маніпулюючи президентом», – сказав Костюк.

Нардеп зауважив, що відвідав СБУ, поспілкувався та приємно провів час. «Люди у керівництві «Слуги народу» в якийсь момент побачили у моїй діяльності щодо створення групи якусь загрозу для себе особисто. І донесли до СБУ інформацію, що комусь щось пропонується за вихід з фракції. Якісь люди нібито приходили і про це розповідали. В СБУ я пояснив, що насправді відбувається, і все – до мене більше питань не було», – зауважив він.

Дмитро Костюк зазначив, що не розуміє, які взагалі можуть виникати запитання, адже про цю ситуацію відомо вже три місяці. За його словами, люди, які передали цю інформацію до СБУ, лише зараз вирішили зробити з неї сенсацію, «а нардеп, якому влада зливає інформацію, її опублікував».

«Це не був якийсь допит, мене просто запросили поспілкуватися з керівником Служби (Василем Малюком, – «Главком»). Ми з ними взагалі поговорили про наші житомирські справи. Випили чаю, посміялися з того, що про мене говорять. Я навів конкретні імена людей, яким ще влітку розповідав, чим займаюся», – пояснив нардеп.

До слова, народний депутат Дмитро Костюк, який нещодавно вийшов з фракції «Слуга народу», створює депутатську групу. За його словами, у ній зберуться ідейні люди, які підтримують президента України.

Як повідомлялося, у липні 2025 року народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.