Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ
Дмитро Костюк прийшов у футболці з написом СБУ на засідання парламенту
фото: Дмитро Костюк/Facebook

Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента

Народний депутат Дмитро Костюк заявив, що керівництво «Слуги народу» передало до СБУ інформацію про нібито його спроби підкупити депутатів для виходу з фракції. За словами нардепа, у партійному керівництві побачили у його спробах створити депутатську групу «загрозу для себе особисто». Про це парламентар розповів в інтервʼю «Главкому».

«У Арахамії вже зараз лежать заяви депутатів на вихід з фракції, які були написані ще після голосування по НАБУ і САП. Він їх просто лишає без розгляду. І цих заяв достатньо для того, щоб монобільшості не стало юридично. Для цих людей у мене і є пропозиція об’єднатися у групу. А у тих, хто зараз з цією історією пішов до СБУ та почав зливати її через Гончаренка, мета – тримати свою абсолютну владу в парламенті і маніпулюючи президентом», – сказав Костюк.

Нардеп зауважив, що відвідав СБУ, поспілкувався та приємно провів час. «Люди у керівництві «Слуги народу» в якийсь момент побачили у моїй діяльності щодо створення групи якусь загрозу для себе особисто. І донесли до СБУ інформацію, що комусь щось пропонується за вихід з фракції. Якісь люди нібито приходили і про це розповідали. В СБУ я пояснив, що насправді відбувається, і все – до мене більше питань не було», – зауважив він.

Дмитро Костюк зазначив, що не розуміє, які взагалі можуть виникати запитання, адже про цю ситуацію відомо вже три місяці. За його словами, люди, які передали цю інформацію до СБУ, лише зараз вирішили зробити з неї сенсацію, «а нардеп, якому влада зливає інформацію, її опублікував».

«Це не був якийсь допит, мене просто запросили поспілкуватися з керівником Служби (Василем Малюком, – «Главком»). Ми з ними взагалі поговорили про наші житомирські справи. Випили чаю, посміялися з того, що про мене говорять. Я навів конкретні імена людей, яким ще влітку розповідав, чим займаюся», – пояснив нардеп.

До слова, народний депутат Дмитро Костюк, який нещодавно вийшов з фракції «Слуга народу», створює депутатську групу. За його словами, у ній зберуться ідейні люди, які підтримують президента України.

Як повідомлялося, у липні 2025 року народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.

Читайте також:

Теги: Дмитро Костюк СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава України та очільник СБУ обговорили подальший розвиток державних інституцій
Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки
5 грудня, 19:14
Агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
4 грудня, 14:21
Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його
Затримано агента ФСБ, який готував вбивство бійця елітного підрозділу ЗСУ
1 грудня, 10:34
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
29 листопада, 13:35
НАБУ опрацьовує звернення СБУ
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
21 листопада, 20:54
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
Пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
12 листопада, 12:25
Агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
11 листопада, 10:44
Правоохоронці відкрили понад дві сотні кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
10 листопада, 16:37

Політика

«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ
«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ
«Довга та змістовна». Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером
«Довга та змістовна». Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером
Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента
Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента
Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку
Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua