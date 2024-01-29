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Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)
Наслідки російського удару по Бериславу
фото: Facebook/Херсонська ОВА

За попередньою інформацією внаслідок російського удару постраждалих немає

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Окупанти вдарили по Бериславу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.

«За попередньою інформацією – без жертв», – повідомила ОВА.

Росія атакувала багатоповерховий будинок у Бериславі
Росія атакувала багатоповерховий будинок у Бериславі
фото: Facebook/Херсонська ОВА

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини.

До слова, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна Херсонщина будинок авіаудар окупанти

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