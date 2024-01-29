Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)
За попередньою інформацією внаслідок російського удару постраждалих немає
Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Окупанти вдарили по Бериславу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.
«За попередньою інформацією – без жертв», – повідомила ОВА.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини.
До слова, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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