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Генсек НАТО може отримати Нобелівську премію миру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генсек НАТО може отримати Нобелівську премію миру
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру

Генсека НАТО Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію мир за спроби, які могли б зупинити війну в Україні. Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру.

«Ніхто не працював більше для досягнення миру і демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року», – сказав Абід Раджа.

Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.

«За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється. Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру», – розповів заступник голови Ліберальної партії Норвегії.

Раніше повідомлялося, що 30 січня генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими представниками Конгресу у Вашингтоні. 

Також глава Пентагону Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва

Теги: війна Україна Нобелівська премія НАТО Єнс Столтенберг

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