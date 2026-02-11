Головна Світ Політика
Рада Європи зняла імунітет з колишнього генсека Ягланда задля розслідування зв’язків з Епштейном

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Комітет міністрів Ради Європи на запит норвезьких органів зняв імунітет з Ягланда
фото з відкритих джерел

Комітет міністрів Ради Європи офіційно задовольнив запит правоохоронних органів Норвегії про зняття недоторканності з колишнього Генерального секретаря організації Турбйорна Ягланда

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, комітет міністрів Ради Європи задовольнив запит правоохоронних органів Норвегії про зняття недоторканності з Турбйорна Ягланда. Його підозрюють у корупційних зв'язках із покійним американським фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради Європи. 

Повідомляється, що зняття імунітету було необхідним для проведення повноцінного розслідування дій Ягланда під час його перебування на посаді (2009–2019 роки).

Чинний генсек Ален Берсе ще в листопаді 2025 року ініціював неформальне внутрішнє розслідування для з'ясування обставин та фактів. Його завершили у січні.

У штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі підкреслили, що рішення про зняття імунітету є виключним кроком, покликаним забезпечити прозорість і верховенство права. Представники Комітету міністрів зазначили, що організація застосовує політику «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції, навіть якщо йдеться про колишнє керівництво.
 
 Зауважимо, що розслідування базується на оприлюднених у США документах, які свідчать про тісні контакти політика з Епштейном.

Слідство вивчає кілька епізодів:

  • Ягланд нібито просив у Епштейна позику для придбання квартири в Осло;
  • у 2018 році Епштейн через Ягланда намагався організувати зустріч із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим;
  • обговорювалися плани поїздки родини Ягланда на приватний острів Епштейна «Літтл Сент-Джеймс» у 2014 році.

Сам Турбйорн Ягланд відкидає будь-які звинувачення у корупції. Його адвокати заявили, що він вітає можливість очистити своє ім'я та готовий повністю співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном. 

Читайте також:

Теги: Турбйорн Ягланд корупція Епштейн

