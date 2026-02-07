Головна Країна Суспільство
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд
Суд вирішив, що виправлення чоловіка неможливе без ізоляції від суспільства
фото з відкритих джерел

Жителя Львова засудили до трьох років позбавлення волі через ухилення від мобілізації

Сихівський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який намагався уникнути мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним, проте на відправку до військової частини так і не прийшов. У суді він заявив, що готовий захищати Батьківщину, але лише за умови, що його не відправлять у зону бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, обвинувачений, уродженець Самбірщини, у квітні 2025 року прибув до територіального центру комплектування (ТЦК) для звірки даних. Після проходження ВЛК медики визнали його придатним до військової служби.

22 квітня чоловік особисто підписав «бойову» повістку, згідно з якою мав з’явитися на збірний пункт 10 травня о 9:00 ранку. Однак у призначений час він так і не з’явився, про причини своєї відсутності не повідомив і права на відстрочку не надав.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив свою поведінку тим, що суб’єктивно вважає себе хворим, хоча ВЛК цього не підтвердила. Також він зазначив, що у нього є умова щодо подальшої служби.

«Обвинувачений зазначив, що у випадку вручення йому повістки готовий проходити військову службу, але не в зоні активних бойових дій, а в тиловій зоні», – ідеться у матеріалах суду.

Суд вирішив, що виправлення чоловіка неможливе без ізоляції від суспільства, та відмовив у призначенні іспитового строку (умовного терміну). Підсудного було визнано винним за ст. 336 КК України. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Вирок набере законної сили після завершення терміну на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, Лисянський районний суд Черкаської області виніс вирок місцевому мешканцеві, який відмовився від мобілізації, мотивуючи це незавершеним судовим процесом за іншою справою та доглядом за літнім батьком. Попри аргументи захисту чоловік отримав реальний термін ув’язнення. 

Також у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру громадянину, якого підозрюють у кількох правопорушеннях. Йдеться про допомогу у незаконному ухиленні від мобілізації та вплив на прийняття рішень суду. Підозрюваний, прикриваючись нібито зв’язками зі службовими особами одного з районних ТЦК та СП Києва, пообіцяв військовозобов'язаному домовитися про зняття його з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Таким чином можна було уникнути мобілізації. За такі «послуги»  фігурант одержав від військовозобов'язаного 95 700 грн.

Теги: суд мобілізація вирок ухилянти

