Ключові зміни у проходженні військової служби: Міноборони дало роз’яснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається
колаж: Міноборони

Для прийняття на службу за контрактом добровольці від 60 років мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до ТЦК

Добровольці віком від 60 років зможуть укласти однорічний контракт, порядок присвоєння чергових військових звань у скорочені строки уточнено, а для контрактників закріплено право служити на обраній посаді. Такі нововведення запроваджено указом президента України Володимира Зеленського №108/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Контракт для добровольців 60+

Добровольці віком від 60 років під час дії воєнного стану можуть укласти контракт на проходження військової служби. Термін такого контракту – 1 рік.

«Варто наголосити, що це виключно добровільна ініціатива та виключно для тих, хто визнаний військово-лікарською комісією придатними до військової служби за станом здоров’я. Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається», – зазначає міністерство.

Для прийняття на службу за контрактом добровольці від 60 років мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування. При цьому,  якщо доброволець приймається на військову службу за контрактом як офіцер, лист командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

Хто може отримати чергове звання у скорочені строки

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

  • служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік таких частин визначає Генеральний штаб Збройних Сил України);
  • служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше трьох місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій;
  • під час дії воєнного стану виконував бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій, та був визнаний військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни і в подальшому переведений до інших військових частин, або повернутий із відрядження до своїх військової частини.

Коли можуть присвоїти чергове військове звання військовому ЗСУ у скорочені строки під час дії воєнного стану:

  • через 1 рік – для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);
  • через 2 роки – для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Варто зазначити, що для не бойових частин застосовуються довші строки вислуги років у званні.

Гарантована служба на обраній посаді за контрактом

Військовий, який підписав контракт, гарантовано буде проходити службу не менше шести місяців на обраній посаді. Призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за власним бажанням військового або через шість місяців після заміщення такої посади.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким чоловіки віком від 60 років зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії. 

