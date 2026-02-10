Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки

Омбудсман Лубінець наголосив, що ТЦК не мають права затримувати громадян

На вулиці Перемоги у Хмельницькому працівники територіального центру комплектування повалили чоловіка на асфальт під час силового затримання, при цьому поліція не перешкоджала їхнім діям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Хмельницький LIVE».

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії 9 лютого заявив, що Хмельниччина є одним із регіонів, які демонструють високі показники організації мобілізаційних процесів.

«Щодо одних із найкращих (ред. – за мобілізацією), якщо можна так сказати, у нас відрізняється Хмельницький регіон. Під час перебування на Хмельниччині виникла пропозиція, що якщо в окремому регіоні можна проводити мобілізаційні процеси із чітким дотриманням законодавства України, без суттєвих порушень прав громадян України, можливо, всередині працівників, співробітників, військових ТЦК та СП можна між собою обмінюватися практиками», – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, працівники ТЦК не мають права затримувати, арештовувати й утримувати громадян України, оскільки це є порушенням Конституції України та Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2025 році Офіс омбудсмана отримав 6 127 звернень щодо можливих порушень прав людини під час мобілізації. У 2024 році таких звернень було понад 3 тис., у 2023 році – понад 500, у 2022 році – 18. Також минулого року органи досудового розслідування внесли 34 відомості про дії працівників ТЦК, що мають ознаки кримінальних правопорушень.