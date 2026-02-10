Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
скріншот з відео

Омбудсман Лубінець наголосив, що ТЦК не мають права затримувати громадян

На вулиці Перемоги у Хмельницькому працівники територіального центру комплектування повалили чоловіка на асфальт під час силового затримання, при цьому поліція не перешкоджала їхнім діям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Хмельницький LIVE».

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії 9 лютого заявив, що Хмельниччина є одним із регіонів, які демонструють високі показники організації мобілізаційних процесів.

«Щодо одних із найкращих (ред. – за мобілізацією), якщо можна так сказати, у нас відрізняється Хмельницький регіон. Під час перебування на Хмельниччині виникла пропозиція, що якщо в окремому регіоні можна проводити мобілізаційні процеси із чітким дотриманням законодавства України, без суттєвих порушень прав громадян України, можливо, всередині працівників, співробітників, військових ТЦК та СП можна між собою обмінюватися практиками», – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, працівники ТЦК не мають права затримувати, арештовувати й утримувати громадян України, оскільки це є порушенням Конституції України та Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2025 році Офіс омбудсмана отримав 6 127 звернень щодо можливих порушень прав людини під час мобілізації. У 2024 році таких звернень було понад 3 тис., у 2023 році – понад 500, у 2022 році – 18. Також минулого року органи досудового розслідування внесли 34 відомості про дії працівників ТЦК, що мають ознаки кримінальних правопорушень.

Читайте також:

Теги: ТЦК Лубінець мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутній очільник Міноборони заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді
14 сiчня, 12:36
Посадовець ТЦК за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників
На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
14 сiчня, 18:18
У конфлікт із цивільними потрапив військовослужбовець ТЦК 24-річний Вадим Дячук
На Тернопільщині працівник ТЦК відправився на фронт після скандалу із цивільними
16 сiчня, 16:25
Чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию
На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
29 сiчня, 15:24
Поранений військовослужбовець перебуває в лікарні
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
5 лютого, 22:03
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
13 сiчня, 17:21
За словами судді Лева Медведика, після відмови з’явитися погрожували «оперативною групою»
ТЦК прийшов за суддею, а він поскаржився генпрокурору
3 лютого, 17:58
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55

Суспільство

Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua