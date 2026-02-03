Готувала удари по Бурштинській ТЕС. СБУ затримала неповнолітню агентку РФ

Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Івано-Франківську російську агентку. Нею виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка за завданням окупантів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, найбільше ворога цікавила Бурштинська теплова електростанція. Фігурантка проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр об’єкта і «прозвітувати» спецслужбі РФ.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила до уваги російської воєнної розвідки, коли розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Після дистанційного вербування за обіцянку «легких заробітків», агентка здійснила виїзд у напрямку Бурштинської ТЕС.

«Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки. Прибувши до «пункту призначення», вона здійснила фото,- відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат на карті. Зокрема, встановлено, що агентка «вивчала» одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську. Контррозвідники СБУ затримали фігурантку «на гарячому» поблизу стратегічно важливого об’єкта. На місці події у неї вилучено смартфон, на який вона збирала розвіддані та контактувала з російським спецслужбістом», – йдеться у повідомленні.

Також під час обшуку в оселі затриманої вилучено ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку з куратором. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

