Готувала удари по Бурштинській ТЕС. СБУ затримала неповнолітню агентку РФ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Готувала удари по Бурштинській ТЕС. СБУ затримала неповнолітню агентку РФ
Контррозвідники СБУ затримали фігурантку «на гарячому» поблизу стратегічно важливого об’єкта
Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Івано-Франківську російську агентку. Нею виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка за завданням окупантів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, найбільше ворога цікавила Бурштинська теплова електростанція. Фігурантка проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр об’єкта і «прозвітувати» спецслужбі РФ.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила до уваги російської воєнної розвідки, коли розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Після дистанційного вербування за обіцянку «легких заробітків», агентка здійснила виїзд у напрямку Бурштинської ТЕС.

«Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки. Прибувши до «пункту призначення», вона здійснила фото,- відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат на карті. Зокрема, встановлено, що агентка «вивчала» одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську. Контррозвідники СБУ затримали фігурантку «на гарячому» поблизу стратегічно важливого об’єкта. На місці події у неї вилучено смартфон, на який вона збирала розвіддані та контактувала з російським спецслужбістом», – йдеться у повідомленні.

Також під час обшуку в оселі затриманої вилучено ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку з куратором. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Контррозвідка Служби безпеки також затримала на Донеччині російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях.

