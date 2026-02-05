Головна Країна Кримінал
Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету
Зловмисниця фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники
фото: СБУ

Агентка пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак окупантів по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в РФ та співпрацює з російською спецслужбою.

Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету фото 1

Після вербування агентка пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вона фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники.

Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету фото 2

«До того ж, фігурантка завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов. Зібрані розвіддані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою і месенджером пересилала куратору від ГРУ РФ. Щоб приховати співпрацю з ворогом, його поплічниця періодично змінювала смартфони, контактувала з куратором в анонімних чатах та видаляла листування після кожного сеансу зв’язку. Утім, їй це не допомогло. Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету фото 3

Одночасно було проведено убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфони, на які вона збирала агентурні відомості та контактувала з куратором від РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили викладачці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях.

Також СБУ затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки. Чоловік наводив повітряні атаки окупантів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.

