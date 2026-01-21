Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Дайджест новин 21 січня 2026 року
Співробітники Служби безпеки ліквідували у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, а НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику керівника Банкової. Крім того, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про Україну та Гренландію, виступаючи на форумі в Давосі.
«Главком» склав добірку головних подій 21 січня.
Першого заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції
Співробітники Служби безпеки ліквідували у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який, за даними слідства, причетний до схеми.
За даними розслідування, чиновник фіктивно «зараховував» військовозобовʼязаних чоловіків до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за фальшивими медичними діагнозами. Вартість «послуги» становила від $15 до $20 тис. з людини.
Виступ Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер висловився про Гренландію, завершення війни, тарифи та подальші плани.
Так, глава Білого дому назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду.
Загибель колишнього очільника «Укренерго» Олексія Брехта
Член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову
Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінено запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.
Ексзаступник керівника Банкової отримав підозру
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Підозри отримали девʼятеро осіб. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».
Інші важливі новини
- Уночі 22 січня розпочнеться подача тепла до будинків, які залишилися без опалення двічі через обстріли та пошкодження інфраструктури.
- Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США.
- Суд арештував майно чоловіка Тимошенко.
