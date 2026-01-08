На Прикарпатті викрито схему привласнення 71 млн грн на теплопостачанні

На Прикарпатті розкрили схему шахрайства з теплопостачанням на 71 млн грн

Засновнику та службовим особам підприємств повідомили про підозру

На Прикарпатті викрили злочинну організацію, яка у 2021-2023 роках привласнила понад 71 млн бюджетних коштів у галузі теплопостачання Івано-Франківська. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у четвер, 8 січня.

Засновник і кінцевий бенефіціар одного з домінуючих підприємств на ринку, створив низку підконтрольних компаній, отримав для них ліцензії та організував оренду котлів і теплових мереж, що постачали тепло близько 25% мешканців міста.

До схеми він залучив директорів новостворених підприємств, які подавали до органів документи з фіктивними показниками: штучно завищували тариф на виробництво теплової енергії, занижували реальний відсоток втрат тепла під час транспортування та закладали необґрунтовано високий рівень прибутків у тарифах

Після затвердження таких документів кошти з бюджету перераховували на рахунки підконтрольних компаній і далі використовувалися організатором, зокрема на користь приватних структур.

«У ході слідства поліцейські зібрали докази причетності пʼятьох учасників злочинної організації до привласнення понад 71 млн грн бюджетних коштів. На їх підставі засновнику та службовим особам підприємств повідомили про підозру», – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вказаної «схеми».

