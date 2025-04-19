11 років слідство шукає вбивцю мітингувальника, який став Героєм України посмертно

Дмитро Пагор загинув 19 лютого 2014 року біля обласного управління СБУ

Після ухвалення виправдувального вироку екскерівнику СБУ Хмельниччини Віктору Крайтору, обвинуваченого у вбивстві мітингувальниці та пораненні кількох людей у 2014 році, нерозкритим залишається ще одне вбивство того періоду. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Убивства під хмельницьким СБУ. Розсекречено сенсаційний вирок».

Йдеться про 21-річного студента Дмитра Пагора. Хлопця було вбито ввечері 19 лютого 2014 року біля обласного управління СБУ.

«У морзі нам сказали, що в нього кульове поранення, ніби то стріляли із автомата Калашникова, але кулі не показали. Діма закривав собою дівчину, коли лунали постріли», – розповів місцевим ЗМІ дядько загиблого Юрій.

На початок 2016 року військова прокуратура Західного регіону інформувала, що трагічний епізод із Дмитром Пагором досліджується разом із вбивством Людмили Шеремет у рамках досудового розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, себто працівників СБУ.

У червні 2021 року слідчі ДБР шукали пістолет Макарова, з якого ймовірно було вбито Дмитра Пагора. Жодних свіжих подробиць щодо цього розслідування наразі немає.

Додамо, що 21 листопада 2014 року президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України (посмертно) Дмитру Пагору і Людмилі Шеремет. Високу державну нагороду було присвоєно «за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності».

Нагадаємо, що у Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп дві людини загинули та ще близько десятка дістали поранень різного ступеня тяжкості.

На лаві підсудних опинилися колишній начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор і співробітник спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Вони обвинувачувалися у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень. Йшлося про події 19 лютого 2014 року біля будівля обласного СБУ, де трагічно загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет. Іще кілька протестувальників отримали вогнепальні поранення.

Однак під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловік виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці.

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом із іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.