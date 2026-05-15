Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Служба безпеки України закликає громадян бути пильними
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами

Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Так злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит. Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:

  • Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
  • ⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
  • Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом Служби, верифікованими сторінками в соцмережах).

Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся:

До слова, правоохоронці викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала на 700 тис. грн військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений. 

Слідство встановило, що фігурантка створила фейковий акаунт під вигаданим ім’ям в одній із соціальних мереж та видавала себе за тяжкохвору жінку, яка нібито потребує термінового лікування й проведення хірургічного втручання в Німеччині. Використовуючи емоційний тиск і маніпуляції, вона переконала потерпілого систематично переказувати кошти на її банківські рахунки.

Читайте також:

Теги: шахрайство СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Співробітники СБУ заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів
Щомісяця створював тисячі фейків для Кремля. У Житомирі викрито пособника РФ
20 квiтня, 13:08
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
30 квiтня, 21:15
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
До $25 тис. за підробки: СБУ «накрила» нові схеми ухилення від мобілізації
1 травня, 13:17
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні
5 травня, 12:36
Президент Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил РФ
Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі
4 травня, 14:04
Марина Боржемська розповіла про шахрайську рекламу у мережі
Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі
8 травня, 12:04
Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового
В Одесі затримано агента РФ, який який намагався вбити високопосадовця ВМС
9 травня, 11:06
Зловмисники ошукали пенсіонерку у Молдові
Молдова затримала двох українців у справі про телефонне шахрайство
11 травня, 20:28

Суспільство

«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua