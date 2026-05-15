Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем

Злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами

Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Так злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит. Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:

Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.

⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.

Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом Служби, верифікованими сторінками в соцмережах).

Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся:

До слова, правоохоронці викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала на 700 тис. грн військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений.

Слідство встановило, що фігурантка створила фейковий акаунт під вигаданим ім’ям в одній із соціальних мереж та видавала себе за тяжкохвору жінку, яка нібито потребує термінового лікування й проведення хірургічного втручання в Німеччині. Використовуючи емоційний тиск і маніпуляції, вона переконала потерпілого систематично переказувати кошти на її банківські рахунки.