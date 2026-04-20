Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова

glavcom.ua
Кіберзлочинці використовують ім’я Кирила Буданова для атак
Офіс Президента України попереджає про шахрайську схему з використанням імені Кирила Буданова

Шахраї розпочали масову розсилку фейкових електронних листів, видаючи себе за керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Користувачів закликають бути максимально пильними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України

«Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Хто вже постраждав від шахраїв

Повідомляється, що нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від Буданова «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову.

Інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.

Як захистити себе та дані

Урядові структури та Центр протидії дезінформації закликають громадян дотримуватися правил цифрової гігієни:

  • Ретельно перевіряйте відправника: Завжди дивіться на повну адресу поштової скриньки.
  • Не відкривайте вкладення: Файли з розширеннями .exe, .zip чи .rar від невідомих адресатів можуть бути вірусами.
  • Не довіряйте сумнівним запитам: Офіційні органи не ведуть важливу комунікацію через масові розсилки на особисті пошти з проханнями конфіденційного характеру.

«Главком» писав, що хакери викрали майже $300 млн у криптовалюті. Інцидент спричинив ланцюгову реакцію та зачепив низку світових криптоплатформ. У суботу, 18 квітня, хакери скористалися можливістю використання міжблокчейнового мосту, вкравши сотні мільйонів з ключового елемента децентралізованої фінансової інфраструктури та викликавши хвильовий ефект на кількох криптоплатформах. Атаку було здійснено через кросчейн-міст, створений з використанням технології LayerZero, що дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою.

Нагадаємо, служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

