Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова

Офіс Президента України попереджає про шахрайську схему з використанням імені Кирила Буданова

Шахраї розпочали масову розсилку фейкових електронних листів, видаючи себе за керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Користувачів закликають бути максимально пильними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

«Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Хто вже постраждав від шахраїв

Повідомляється, що нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від Буданова «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову.

Інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.

Як захистити себе та дані

Урядові структури та Центр протидії дезінформації закликають громадян дотримуватися правил цифрової гігієни:

Ретельно перевіряйте відправника: Завжди дивіться на повну адресу поштової скриньки.

Не відкривайте вкладення: Файли з розширеннями .exe, .zip чи .rar від невідомих адресатів можуть бути вірусами.

Не довіряйте сумнівним запитам: Офіційні органи не ведуть важливу комунікацію через масові розсилки на особисті пошти з проханнями конфіденційного характеру.

