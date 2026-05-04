В Одесі на «7 кілометр» продано понад 50 тонн гуманітарної допомоги: викрито схему

Вантажівки з одягом та взуттям перетинали кордон як гуманітарний вантаж на адресу благодійних фондів

Гуманітарка на 40 млн потрапила на ринок

Правоохоронці ліквідували масштабний канал незаконної реалізації гуманітарних вантажів в Одеській області. Протягом пів року зловмисники розпродали понад 50 тонн одягу та взуття, які призначалися для безоплатної передачі українцям, що постраждали від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, організацію незаконного бізнесу взяли на себе троє осіб: колишній співробітник митниці, представник місцевої благодійної організації та їхній спільник-іноземець. Використовуючи свої зв'язки та статус, вони налагодили безперебійне ввезення товарів під виглядом благодійної допомоги.

Прокуратура інкримінує фігурантам ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений в особливо великому розмірі).

З жовтня 2025 року по квітень 2026-го ділки завезли 11 окремих партій товару.

Вантажівки з одягом та взуттям перетинали кордон як гуманітарний вантаж на адресу благодійних фондів. Для звітності оформлювалися фіктивні документи про нібито передачу допомоги між фондами. Насправді товар одразу спрямовували на склади в Одесі, а звідти – на промтоварний ринок «7 кілометр» для роздрібного та оптового продажу.

Загальна вартість реалізованого майна перевищує 40 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Було вилучено:

документи щодо ввезення та оформлення «допомоги»;

чорнову бухгалтерію та мобільні телефони з доказами координації дій;

залишки товару, який готували до наступної реалізації.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури всім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває для встановлення інших можливих учасників схеми, зокрема серед посадовців, які могли сприяти безперешкодному проходженню митного контролю.

