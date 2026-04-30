Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв

фото: Бібліотека Національної музичної академії України

71-річна народна артистка стала жертвою шахрайської схеми. Валентина Антонюк передала шахраям $128 тис. і 400 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Валентина Антонюк – українська співачка, поетеса, прозаїк, мистецтвознавиця, вокальна педагогиня. Докторка культурології, авторка лінгвокультурної теорії сольного співу. Вона є матірʼю українського композитора Валерія Юрійовича Антонюка.

Народна артистка закінчила Корсунь-Шевченківську ДМШ імені К. Г. Стеценка (1966–1969) й Київське музичне училище як піаністка в Ірини Кандиби (1969–1973) та Київську консерваторію (1975–1980) як вокалістка, у класі професора Миколи Кондратюка (сольний спів) та Зої Ліхтман (камерний спів).

У 1981 – 1993 – солістка Миколаївської філармонії, з 1982 – на гастрольному плані гастрольної організації «Укрконцерт». У 1993 – 1996 – на педагогічній роботі в Київському національному університеті культури та мистецтв (м. Київ). У 1996 – 1999 – докторант НМАУ, з 1997 – на кафедрі сольного співу НМАУ: викладає сольний, камерний спів та комплекс вокально-теоретичних дисциплін; з 2017 – завідувачка кафедри камерного співу НМАУ.

Антонюк виступала на концертних сценах України та за кордоном із моновиставами «Зачаровані казкою», «Маруся Чурай» (за однойменним романом у віршах Ліни Костенко), «Роксолана», «Чайка з-над Лиману», «Шевченкіана», а також із сольними програмами у супроводі фортепіано й органу, з колективами народних інструментів, камерними та симфонічними оркестрами. Брала участь у міжнародних фестивалях сучасної музики «Київ-Мюзікфест», «Музичні прем’єри сезону», «Форум музики молодих».

Нагадаємо, 71-річна киянка передала шахраям значну суму коштів після того, як її переконали, що заощадження мають пройти перевірку на «російське походження».

Невідомий зателефонував жінці, представився співробітником СБУ і повідомив, що вона нібито перебуває під підозрою в державній зраді. Щоб зняти її, заощадження мають пройти перевірку на предмет «російського походження». Для більшої переконливості аферисти надсилали підроблені повістки й влаштовували через відеозв'язок імітацію обшуків.

Повіривши схемі, жінка спочатку передала $128 тис. Невдовзі шахраї зателефонували знову – і вона переказала ще 400 тис. грн. 

