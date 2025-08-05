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Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту
Мишанського підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і РЕБів
фото: Суспільне

Строк дії запобіжного заходу – до 30 вересня 2025 року включно

Сьогодні, 5 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до полковника Нацгвардії, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

За даними «РБК-Україна», йдеться про полковника Нацгвардії Василя Мишанського. 

Строк дії запобіжного заходу – до 30 вересня 2025 року включно. У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки:

  • прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Правоохоронці не називають фігурантів, однак народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від «Слуг» Олексія Кузнєцова.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

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Теги: корупція в Україні Нацгвардія Вищий антикорупційний суд

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