Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації
Правоохоронці підозрюють Андрія Юрченка у привласненні бюджетних коштів
фото: Суспільне

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему за участю депутатів, чиновників та військових

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внести заставу 6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд також викликав детективів НАБУ, які проводили затримання та обшук в Андрія Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку, та як поводив себе Андрій Юрченко під час обшуку. Водночас адвокати Андрія Юрченка заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до полковника Нацгвардії, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
28 липня, 03:34
Колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам»
Підозра у розкраданні 75 млн грн. Ексглаву департаменту КМДА взято під варту
25 липня, 14:12
У Зеленограді горіли машини
Безпілотники атакували Зеленоград під Москвою
20 липня, 05:26
Унаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих
Окупанти атакували Черкащину: постраждали десятки будинків
16 липня, 09:04
25 лютого 2022 року Віталій Шабунін (на фото посередині) вступив до лав тероборони. Через три роки ДБР оголосило йому підозру за ухиляння від служби
«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій Судові хроніки
15 липня, 13:20
Росія атакує Україну безпілотниками: вибухи вже чули у Чернігові та Дніпрі
Чернігів та Дніпро атаковано безпілотниками
14 липня, 23:45
Головком заслухав доповідь нового командувача Сил безпілотних систем
Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем
9 липня, 18:37
Прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади
Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
9 липня, 10:38
Бум російського дронопрому. Ось в чому секрет
Бум російського дронопрому. Ось в чому секрет
8 липня, 22:04

Кримінал

Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації
Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації
Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту
Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі
У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 
У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 
Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю
Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю
Готувала теракт у центрі Дніпра. СБУ затримала російську агентку
Готувала теракт у центрі Дніпра. СБУ затримала російську агентку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3674
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3034
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3000
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2263
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua