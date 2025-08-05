Розкрадання на дронах. Суд заарештував ексочільника Рубіжанської міської адміністрації

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему за участю депутатів, чиновників та військових

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внести заставу 6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд також викликав детективів НАБУ, які проводили затримання та обшук в Андрія Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку, та як поводив себе Андрій Юрченко під час обшуку. Водночас адвокати Андрія Юрченка заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до полковника Нацгвардії, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.