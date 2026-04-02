Екскерівнику Держлікслужби обрано запобіжний захід

Ісаєнко втратив посаду на початку 2026 року

Суд обрав екскерівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку запобіжний захід у вигляді застави 66 560 грн. Його судять за внесення недостовірних відомостей у декларацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bihus.Info.

Крім того, суддя зобов'язав колишнього посадовця не покидати територію Києва та області без дозволу. Також Ісаєнко не має права спілкуватися зі свідками та має здати всі документи, що дають право на виїзд за кордон.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

За даними слідства, обіймаючи посаду держслужби категорії «А», чиновник не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Після початку розслідування НАБУ і САП на початку 2026 року посадовця звільнили. Антикорупційні органи традиційно не називають фігуранта справи, однак, за даними «Главкома», йдеться про Романа Ісаєнка, якого Кабінет міністрів звільнив 7 січня.

У лютому Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. За даними журналістів, приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб» майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби. Нібито її створили люди з оточення Романа Ісаєнка.

До слова, Кабінет міністрів призначив Романа Ісаєнка головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 2024 році.