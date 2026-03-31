Родина керівника Рівненської АЕС має маєток під Києвом та автопарк BMW – розслідування

glavcom.ua
Родина очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача, який фігурує у так званих «плівках Міндіча», володіє нерухомістю під Києвом, квартирою у столичному ЖК та дорогими автомобілями, оформленими на родичів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

За даними журналістів, сам Ткач офіційно задекларував лише стару квартиру на Позняках, автомобіль Mitsubishi Outlander і земельну ділянку в селі Ходосівка під Києвом.

Водночас ця ділянка розташована в елітному котеджному містечку «Обрій Фемелі Клаб», де, як встановили журналісти, вже зведений маєток. У державних реєстрах інформація про будинок відсутня, тому його площа і вартість не вказані. Однак на момент купівлі ділянки у 2020 році вартість будинків у цьому комплексі стартувала від 11 млн грн.

Сам посадовець заявив, що точної площі будинку не знає і не може назвати суму витрат на будівництво, оскільки роботи оплачувалися поетапно. За його словами, об’єкт не введений в експлуатацію через арешти на землю та незавершене будівництво. Більше того, фото й відеоматеріали, оприлюднені у соціальних мережах забудовника, свідчать про те, що об’єкт імовірно був фактично завершений ще у 2023–2024 роках: на той момент вже були виконані фасадні роботи, облаштовано ландшафтний дизайн і спортивну інфраструктуру, а у вікнах спостерігалися встановлені фіранки.

Окрім цього, у 2022-2025 роках на батьків Ткача була оформлена квартира площею 160 кв. м у столичному ЖК «Тайм» та два паркомісця. Ймовірно, йдеться про двоповерховий пентхаус. Нерухомість продали за кілька тижнів до публічних дій НАБУ та САП у справі «Мідас».

Також на матір посадовця оформлювали дорогі автомобілі. У 2021 році це була BMW X6, а у 2025 році її замінили на BMW X7 xDrive40d. За даними журналістів, ринкова вартість цих авто становить приблизно $80 тис. і понад $140 тис. відповідно.

У коментарі журналістам Ткач заявив, що все майно належить його батькам і було придбане за їхні кошти. За його словами, після виходу на пенсію вони працювали на будівництві атомної електростанції в Індії, де отримували високі доходи. Він також надав податковий документ, який підтверджує річну зарплату батька за контрактом.

Водночас журналісти зазначають, що задекларовані доходи батьків можуть пояснити частину придбань, однак навряд чи покривають повністю витрати на будівництво маєтку, придбання нерухомості та дорогих автомобілів.

Тарас Ткач тривалий час працює у структурі НАЕК «Енергоатом». Раніше він обіймав посаду керівника виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів, а з 2024 року очолює Рівненську АЕС. Його ім’я згадувалося у матеріалах так званої справи «Мідас», де фігурують записи розмов посадовців енергетичного сектору.

Нагадаємо, що фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу».

 

