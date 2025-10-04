Експрезиденту УАФ Андрію Павелку повідомлено про підозру: деталі справи

Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік

Павелка підозрюють у заволодінні коштами та службовому підробленні

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку. Йому інкримінують заволодіння коштами та службову підробку документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Згідно з матеріалами, Павелко підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі групи осіб та в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ), а також організації складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ)

У документі наголошується, що Павелко діяв разом із підлеглими, використовуючи службове становище для реалізації схем із привласнення коштів та фальсифікації офіційних паперів.

Підозру йому оголошено у кримінальному провадженні №12025100000000795, відкритому ще у червні 2025 року. Слідство вказує на низку епізодів, пов’язаних із діяльністю Федерації/Асоціації футболу України та фінансовими операціями з міжнародними партнерами.

Слідство вказує, що йдеться про заволодіння коштами у особливо великих розмірах – десятки мільйонів гривень. Схеми були пов’язані з програмою УЄФА «HatTrick» та іншими міжнародними фінансовими проєктами, які фінансували інфраструктуру українського футболу.

Окремо у підозрі йдеться про операції через офшорну компанію «Newport Management LTD», яка використовувалася для руху коштів від імені Федерації футболу України. Комісійна судово-економічна експертиза встановила, що розмір збитків, заданих ФФУ унаслідок здійснення компанією «Newport Management LTD» перерахування коштів на рахунки іноземних компаній у період з 17.04.2015 до 01.12.2016 становить €9,32 млн (253,5 млн грн за курсом НБУ на 01.12.2016).

Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік. За цей час він неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань і скандалів, зокрема пов’язаних із фінансуванням будівництва заводів із виробництва штучних газонів, закупівлями обладнання за завищеними цінами та співпрацею з офшорними структурами.

У 2022–2023 роках у Верховній Раді та серед футбольних функціонерів неодноразово порушувалося питання про його відставку. Критики звинувачували його у фактичній узурпації влади в українському футболі та фінансових зловживаннях. Попри це, Павелко залишався на посаді та представляв Україну у міжнародних футбольних структурах, зокрема в УЄФА.

Наразі триває слідство, а остаточну правову оцінку діям Павелка має дати суд. Якщо вину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні 2024 року Львівський апеляційний суд скасував рішення про продовження арешту для експрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Раніше суд першої інстанції вирішив продовжити арешт до 16 березня, але адвокати Павелка оскаржили це рішення.