Головна Країна Політика
search button user button menu button

Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру
Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України
фото з відкритих джерел

Колишньому нардепу повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві

Колишньому українському нардепу Аркадію Корнацькому повідомили про підозру в незаконному отриманні понад 900 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 13 червня.

Зауважимо, що САП не називає прізвище нардепа, проте агентство Інтерфакс.Україна зазначає, що йдеться саме про Корнацького. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві. 

Як встановило слідство, нардеп з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Верховної Ради. Корнацький приховав наявність власної квартири у Києві.

У САП додали, що слідство у цій справі триває. Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Аркадій Корнацький —–народний депутат України восьмого скликання. До 2019 року був членом фракції Блок Петра Порошенка та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний. 

Нагадаємо, у  співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання пройшли обшуки. Інформацію про це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Раніше повідомлялося, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має намір передати в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) недостовірні дані в деклараціях чотирьох колишніх депутатів Верховної Ради на 90 млн грн. Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЗК. Недостовірну інформацію в деклараціях подали колишній депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, ексдепутат Станіслав Березкін (група партії «Відродження»), ексдепутат Аркадій Корнацький (позафракційний) і ексдепутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Вадим Кривохатько.

Також повідомлялося, що народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Аркадій Корнацький поділився своїми враженнями від зустрічі із в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Зокрема, він посміявся з того, що чиновниця ходить на роботу пішки.

До слова, підприємець та політик Аркадій Корнацький на своїй сторінці в Фейсбук поділився інцидентом, який стався з ним.

Читайте також: Екс-нардеп, учасник «альтернативних» виборів, якого допитувала поліція, написав лист до президента
Теги: депутат САП Україна корупція Аркадій Корнацький оренда компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ запобігла терактам у столиці України
Як українські спецслужби запобігли терактам у Києві
14 травня, 20:36
«Мирні переговори точно відбудуться? Ні, поки що можна казати лише про те, що їх вірогідність значно підвищилася»
Мирні переговори восени. Це буде зрада чи перемога?
17 травня, 12:29
«Народний фронт» заснували після перемоги Революції Гідності та перед позачерговими парламентськими виборами у 2014 році
Бійці «Народного фронту». Хто фінансує партію Яценюка під час війни? Партійна каса
3 червня, 09:00
На бій вирушили близько 30 українських ветеранів
Українські ветерани підтримають Олександра Усика у «Битві за світло»
16 травня, 19:09
ДОТ замовив форму ЗСУ у невеликих українських виробників
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Втрачено 85% потужностей ТЕС
Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, – DiXi Group
29 травня, 14:05
Сергій Нагорняк припускає, що з 1 червня уряд перегляне тариф на електроенергію
Соратник президента анонсував підвищення тарифів на електрику
20 травня, 07:30
На Дніпропетровщині пошкоджено 9 приватних будинків
Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: поранено трьох людей, серед них дитина
Вчора, 08:59
Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му
РФ атакувала пожежну частину на Харківщині (фото)
Вчора, 10:38

Політика

Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру
Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
Зеленський прибув на саміт G7 та підписав безпекову угоду з Японією (відео)
Зеленський прибув на саміт G7 та підписав безпекову угоду з Японією (відео)
Соратник Зеленського напередодні Саміту миру закликав віддати Україні всі заморожені російські активи
Соратник Зеленського напередодні Саміту миру закликав віддати Україні всі заморожені російські активи
Фігурант зливу з НАБУ Голик, який виїхав із України, вийшов на зв’язок
Фігурант зливу з НАБУ Голик, який виїхав із України, вийшов на зв’язок
Саміт G7: Зеленський повідомив, які рішення очікує Україна
Саміт G7: Зеленський повідомив, які рішення очікує Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
60K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
25K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
9630
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
9344
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
8783
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua