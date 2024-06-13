Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру

Колишньому нардепу повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві

Колишньому українському нардепу Аркадію Корнацькому повідомили про підозру в незаконному отриманні понад 900 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 13 червня.

Зауважимо, що САП не називає прізвище нардепа, проте агентство Інтерфакс.Україна зазначає, що йдеться саме про Корнацького. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві.

Як встановило слідство, нардеп з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Верховної Ради. Корнацький приховав наявність власної квартири у Києві.

У САП додали, що слідство у цій справі триває. Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Аркадій Корнацький —–народний депутат України восьмого скликання. До 2019 року був членом фракції Блок Петра Порошенка та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний.

Нагадаємо, у співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання пройшли обшуки. Інформацію про це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше повідомлялося, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має намір передати в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) недостовірні дані в деклараціях чотирьох колишніх депутатів Верховної Ради на 90 млн грн. Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЗК. Недостовірну інформацію в деклараціях подали колишній депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, ексдепутат Станіслав Березкін (група партії «Відродження»), ексдепутат Аркадій Корнацький (позафракційний) і ексдепутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Вадим Кривохатько.

Також повідомлялося, що народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Аркадій Корнацький поділився своїми враженнями від зустрічі із в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Зокрема, він посміявся з того, що чиновниця ходить на роботу пішки.

До слова, підприємець та політик Аркадій Корнацький на своїй сторінці в Фейсбук поділився інцидентом, який стався з ним.