Дружина Чернишова ховала корупційні документи в університеті Шевченка – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дружина Чернишова ховала корупційні документи в університеті Шевченка – ЗМІ
Світлана Чернишова намагалась сховати матеріали, пов'язані з будівництвом, у себе на роботі
фото: philology.knu.ua

Як стверджують журналісти, будівництво в Козині могла фінансувати «тіньова каса» бізнесмена Тимура Міндіча

Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова – Світлана – намагалася приховати документи, пов’язані з будівництвом чотирьох маєтків, на своєму робочому місці в університеті. Проте правоохоронці провели обшуки і там. Йдеться про зведення чотирьох будинків у Козині, які під час повномасштабного вторгнення споруджували люди, пов’язані з Чернишовим. Про це повідомляє «Українська правда», інформує «Главком».

Чернишова є професоркою кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За даними журналістів, НАБУ і САП розслідують справу про будівництво чотирьох маєтків, вже провели близько 20 обшуків і мають докази того, що будував саме Чернишов. Дружина Чернишова намагалась сховати матеріали, пов'язані з будівництвом, у себе на роботі в університеті.

Як стверджують журналісти, будівництво в Козині могла фінансувати «тіньова каса» бізнесмена Тимура Міндіча, яку наповнювали з розкрадань на українській енергетиці під час війни.

«Впевненості у цьому додає і той факт, що вже опубліковані матеріали НАБУ свідчать, що Чернишов та його дружина особисто отримували більше мільйона доларів у законспірованих офісах злочинної групи. І, якщо з будинками Чернишова і Міндіча все стає більш менш зрозуміло через зміст плівок, то питання – для кого будували найбільший маєток і сусідний із ним залишається відкритим», – йдеться у матеріалі.

Зауважимо, журналісти-розслідувачі встановили, що будівництво елітних маєтків у Козині під Києвом, яке обговорював співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (позивний Карлсон) в оприлюднених НАБУ аудіозаписах, пов'язане з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим (псевдо Че Гевара). 

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. За даними слідства, колишній урядовець фігурує в плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Теги: корупція в Україні Олексій Чернишов Операція «Мідас»

Читайте нас

