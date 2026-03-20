План Б: Зеленський розповів, чи вистачить Україні коштів у разі затримки допомоги від ЄС

Президент відповів на питання про затримку допомоги від Євросоюзу

Розблокування багатомільярдного кредиту від Європейського Союзу залишається однією з найбільш обговорюваних тем. На тлі певних затримок у наданні фінансових та військових пакетів, Президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами прокоментував готовність держави до можливих сценаріїв та терміни надходження коштів, інформує «Главком».

За словами глави держави, ситуація з розблокування кредиту Євросоюзу залишається непевною.

«Що буде нашим планом Б, якщо ключові пакети допомоги, фінансові чи військові будуть гальмуватися, або скорочуватися, на який період Україна має фінансування критичних видатків, армія, соцвиплати, в який момент розпочнуться затримки, якщо кошти не надійдуть», – ці питання президент поставив лідерам Європейського союзу.

Глава держави зазначив, що провів серію перемовин із лідерами Євросоюзу і налаштований позитивно щодо вирішення фінансового питання. За словами президента, попри бюрократичні чи політичні перепони, партнери знайдуть механізми для підтримки України.

«Ми налаштовані більш оптимістично, вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансуватимуть. Про перший транш, про який ми домовлялися – саме 2026 рік, у квітні. Я вважаю, що у будь якому випадку, знаходячи тимчасові кроки, Євросоюз має знайти вихід з цієї ситуації», – заявив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами також заявив, що російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його.

Також глава держави наголосив, що –у збитті іранських дронів. Понад 200 українських спеціалістів перебувають в Катарі, Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії. Вони допомагають боротися з іранськими «шахедами».