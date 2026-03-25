Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я

Олена Курбанова народила первістка
Ведуча поділися тим, як пройшли її пологи та розповіла про народження першої дитини

Популярна українська ведуча та журналістка Олена Курбанова вперше стала мамою. Жінка народила первістка та поділилася незвичним ім’ям новонародженої дитини у своєму блозі в Іnstagram. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

Олена Курбанова народила 24 березня та стала мамою дівчинки. Ведуча розповіла, що пологи пройшли нелегко, однак завдяки лікарям, її донька з’явилася на світ.

«Ти все зробила по-своєму… обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами. Ти народилась за своїм власним сценарієм, надавши геть іншого прекраснішого сенсу моєму життю. Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач!» – написала Олена Курбанова.

Ведуча також поділилася особистим та розповіла, як назвала свою доньку. Мати обрала незвичне ім’я для новонародженої, дівчинку назвали Юною. «А поки, пані та панове, зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г і не питайте, я цю вагу поки й сама не усвідомила. Юна Вікторівна», – повідомила журналістка.

Також у своєму блозі Олена Курбанова показала, як пройшли її пологи та перші миті зустріч із донькою після народження.

Нагадаємо, засновниця бренду Bettter Юлія Пеліпас та співзасновник банку monobank Дмитро Дубілет також стали батьками. Про народження дитини повідомила Юлія Пеліпас та розкрила незвичне ім’я немовляти. На своїй сторінці Юлія Пеліпас опублікувала відео, де вона гуляє на березі океану з дитиною на руках.

Читайте також:

Читайте також

Журналісти в Україні не просять про співчуття
Журналісти в Україні не просять про співчуття
5 березня, 20:47
Подружжя Звонецьких не очікували, що в них народиться трійня
Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення
25 лютого, 13:42
У 2025 році приблизно 180 млн дітей у світі вже страждали на ожиріння
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
4 березня, 01:57
Елтон Джон з чоловіком та синами влаштував фотосесію у вітальні свого будинку
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
5 березня, 14:18
РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
11 березня, 07:55
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
12 березня, 18:39
Влада закликає батьків негайно вивезти дітей із небезпечних зон
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
Лубінець: Росія не зупиняється на фабрикації справ і вироків
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
23 березня, 18:12

Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
Притула розповів, чому негативно реагує на деякі меми з ним
Притула розповів, чому негативно реагує на деякі меми з ним
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
«Багато цікавого». Alyosha розповіла про нові деталі у справі про шантаж проти неї
«Багато цікавого». Alyosha розповіла про нові деталі у справі про шантаж проти неї
«Не дай бог вам зв’язатися із цією страшною сім’єю». Організатор концерту Віктора Павліка зробив заяву
«Не дай бог вам зв’язатися із цією страшною сім’єю». Організатор концерту Віктора Павліка зробив заяву

Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

