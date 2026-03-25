Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я

Ведуча поділися тим, як пройшли її пологи та розповіла про народження першої дитини

Популярна українська ведуча та журналістка Олена Курбанова вперше стала мамою. Жінка народила первістка та поділилася незвичним ім’ям новонародженої дитини у своєму блозі в Іnstagram. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

Олена Курбанова народила 24 березня та стала мамою дівчинки. Ведуча розповіла, що пологи пройшли нелегко, однак завдяки лікарям, її донька з’явилася на світ.

«Ти все зробила по-своєму… обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами. Ти народилась за своїм власним сценарієм, надавши геть іншого прекраснішого сенсу моєму життю. Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач!» – написала Олена Курбанова.

Олена Курбанова вперше стала мамою

Ведуча також поділилася особистим та розповіла, як назвала свою доньку. Мати обрала незвичне ім’я для новонародженої, дівчинку назвали Юною. «А поки, пані та панове, зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г і не питайте, я цю вагу поки й сама не усвідомила. Юна Вікторівна», – повідомила журналістка.

Олена Курбанова стала мамою дівчинки

Також у своєму блозі Олена Курбанова показала, як пройшли її пологи та перші миті зустріч із донькою після народження.

