Справа «Голосу Америки»: суд наказав повернути працівників на роботу

Наталія Порощук

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суддя постановив, що майже повне закриття USAGM порушило федеральне адміністративне право

Суд ухвалив рішення, що припинення діяльності Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM) – материнської організації «Голосу Америки» (VOA) – є незаконним, і зобов’язав агентство поновити на роботі понад 1 000 співробітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Федеральний окружний суддя Ройс К. Ламберт постановив, що майже повне закриття USAGM, яке курує VOA та фінансує кілька міжнародних мовників, таких як «Радіо Вільна Азія», порушило федеральне адміністративне право. Він зобов’язав штатних працівників повернутися до роботи до 23 березня, а також відновити міжнародне мовлення агентства, яке протягом минулого року було майже повністю припинене – за винятком окремих програм, зокрема фарсі.

Суддя розкритикував «грубу і майже річну відмову» уряду дотримуватися законодавчих вимог, встановлених Конгресом, і різко висловився щодо Карі Лейк, чиновниці адміністрації Трампа, яка курирувала розформування агентства. Нещодавно Ламберт постановив, що Лейк керувала агентством незаконно. «Постійне упущення та приховування відповідачами ключової інформації у цій справі є типовим прикладом недобросовісності», – написав він про Лейк та уряд у примітці.

Це рішення скасовує тристорінковий меморандум, підписаний посадовцями USAGM у березні минулого року, який передбачав збереження лише 68 посад в агентстві та ліквідацію всіх інших.

Нагадаємо, 15 березня 2025 року Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією».

Згодом журналісти «Голосу Америки» подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків.

Варто зазначити, що «Голос Америки» безперервно працював з 1942 року. Організацію створили для протидії нацистській пропаганді.

