На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні

38-річна мешканка Кривого Рогу разом зі знайомим іноземцем організувала вербування та переправлення жінок за кордон

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном. Жінкам обіцяли роботу в готелях у країнах Близького Сходу з високою зарплатою, однак після виїзду їх використовували для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2025-2026 роках 38-річна мешканка Кривого Рогу разом зі знайомим іноземцем організувала вербування та переправлення жінок за кордон. Вона підшукувала тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і пропонувала роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях.

«Після прибуття до іншої країни жінок зустрічав її спільник, забирав документи, а далі їх змушували надавати сексуальні послуги. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми – підозрювана отримувала понад половину. Серед потерпілих – неповнолітні», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, одну дівчину, яка проживала з бабусею та перебувала у складних життєвих обставинах, завербували під обіцянки високого заробітку та організували її виїзд за кордон. Наразі її повернуто в Україну. В іншому випадку 16-річній дівчині також запропонували аналогічну «роботу». Вона повідомила про це рідним, які звернулися до правоохоронців.

Підозрювану затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

До слова, в Одеській області правоохоронці викрили угруповання, яке продавало дітей за кордон для усиновлення. За даними слідства, учасники схеми обходили заборону на міждержавне усиновлення, що діє під час воєнного стану. Для цього вони оформлювали опіку на підставних осіб – переважно чоловіків призовного віку.