«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради

За версією слідства, посадовець Херсонської міськради вимагав хабар у підприємця, що обслуговував системи Starlink

Служба безпеки затримала високопосадовця Херсонської міської ради. За даними слідства, він вимагав гроші за обслуговування терміналів Starlink у низці установ міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, директор одного з департаментів Херсонської міської ради вимагав гроші в місцевого підприємця, який займався технічним обслуговуванням систем Starlink. Як зазначає СБУ, фігурант за хабарі гарантував укладення договорів на виконання підрядів у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

«В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% «відкату» від загальної суми угоди. Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником пʼять договорів на обслуговування терміналів Starlink у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради», – йдеться в повідомленні.

Як вказує слідство, у разі відмови посадовець погрожував розірвати з ним угоди. Водночас для того, щоб замаскувати схему, гроші надсилали на банківські рахунки співмешканки чиновника.

Правоохоронці задокументували дії посадовця та затримали його під час отримання чергової частини хабаря. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання вилучили компʼютери та смартфони із доказами протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

