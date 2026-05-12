Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: СБУ

За версією слідства, посадовець Херсонської міськради вимагав хабар у підприємця, що обслуговував системи Starlink

Служба безпеки затримала високопосадовця Херсонської міської ради. За даними слідства, він вимагав гроші за обслуговування терміналів Starlink у низці установ міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, директор одного з департаментів Херсонської міської ради вимагав гроші в місцевого підприємця, який займався технічним обслуговуванням систем Starlink. Як зазначає СБУ, фігурант за хабарі гарантував укладення договорів на виконання підрядів у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

За даними слідства, фігурант за хабарі гарантував укладення договорів на виконання підрядів у структурних підрозділах та комунальних установах міськради
За даними слідства, фігурант за хабарі гарантував укладення договорів на виконання підрядів у структурних підрозділах та комунальних установах міськради
фото: СБУ

«В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% «відкату» від загальної суми угоди. Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником пʼять договорів на обслуговування терміналів Starlink у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради», – йдеться в повідомленні.

Як вказує слідство, у разі відмови посадовець погрожував розірвати з ним угоди. Водночас для того, щоб замаскувати схему, гроші надсилали на банківські рахунки співмешканки чиновника.

Правоохоронці задокументували дії посадовця та затримали його під час отримання чергової частини хабаря. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання вилучили компʼютери та смартфони із доказами протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Польща офіційно підтвердила продовження фінансування терміналів супутникового зв’язку Starlink для України. Це рішення забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури, медичних закладів та військових підрозділів у 2026 році.

До слова, Служба безпеки України викрила нову схему ворожих спецслужб, спрямовану на відновлення каналів зв’язку окупаційних військ. Через масове блокування терміналів Starlink на лінії фронту рашисти намагаються залучити українських громадян до реєстрації систем через ЦНАПи, пропонуючи за це гроші або вдаючись до маніпуляцій.

Теги: СБУ Starlink корупція в Україні Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Миронюк є одним із ключових фігурантів операції «Мідас»
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Сьогодні, 13:07
Тимур Міндіч хотів купити половину акцій ТОВ «Файєр Поінт», але офіційно не склалося. Чи є він нині «тіньовим» власником компанії, залишається загадкою
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
Сьогодні, 13:00
За даними слідства, політик називав російську агресію проти України «внутрішнім громадянським конфліктом»
Підозра екснардепу Мураєву: СБУ повідомила деталі
Вчора, 12:20
Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
Вчора, 08:51
Сергій Свисталюк отримав вирок
Справа про хабар. ВАКС оголосив вирок заступнику голови Рівненської облради
7 травня, 15:17
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
До $25 тис. за підробки: СБУ «накрила» нові схеми ухилення від мобілізації
1 травня, 13:17
Євгенію Шевченку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
29 квiтня, 16:05
Глава держави звільнив трьох начальників управлінь СБУ
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
23 квiтня, 11:57
Сергій Бортніков у Луцькому міськрайонному суді під час одного зі слухань справи, жовтень 2024 року
Волинський письменник отримав шість років за виправдовування агресії РФ
22 квiтня, 15:59

Кримінал

Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам
Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua