Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
Галущенко є колишнім міністром енергетики
фото: Міненерго

За словами Железняка, НАБУ прийшло до «Енергоатому»

Сьогодні, 10 листопада, у ексміністра енергетики Германа Галущенка, а нині міністра юстиції, проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка фото 1

Інших деталей та офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

До слова, раніше міністр юстиції Герман Галущенко задекларував майже 400 тис. грн після звільнення з Міністерства енергетики. Після зміни уряду, який очолила Юлія Свириденко, Галущенко задекларував 382,3 тис. грн. У графі «Вид доходу» зазначено, що це «заробітна плата отримана за основним місцем роботи». Кошти міністр отримав 18 липня, водночас повідомлення про зміни в майновому стані було оприлюднено 21 липня. Варто зазначити, що 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Читайте також:

Теги: Ярослав Железняк Герман Галущенко НАБУ обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євгеній Шевченко є фігурантом справ про державну зраду та шахрайство
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
16 жовтня, 18:47
Правоохоронці звинувачують детектива у нібито веденні бізнесу в Росії
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
17 жовтня, 19:09
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
20 жовтня, 12:03
Кириленко з вересня 2023 року очолює Антимонопольний комітет
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
27 жовтня, 19:55
21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Володимира Кудрицького
Нардеп Железняк поставив під сумнів дії ДБР у справі Володимира Кудрицького
29 жовтня, 14:24
Правоохоронці кажуть, що підозрювана одержала понад $40 тис. неправомірної вигоди
НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»
5 листопада, 10:54
Екстрадованого передали співробітникам Національного антикорупційного бюро в міжнародному пункті пропуску Краківець-Корчова
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
4 листопада, 14:38
Обшук у співробітника НАБУ: Офіс генпрокурора зробив заяву (оновлено)
Обшук у співробітника НАБУ: Офіс генпрокурора зробив заяву (оновлено)
4 листопада, 20:26
До Тимура Міндіча прийшли детективи НАБУ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
Сьогодні, 09:30

Політика

Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua