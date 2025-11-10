Нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка

За словами Железняка, НАБУ прийшло до «Енергоатому»

Сьогодні, 10 листопада, у ексміністра енергетики Германа Галущенка, а нині міністра юстиції, проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Інших деталей та офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

До слова, раніше міністр юстиції Герман Галущенко задекларував майже 400 тис. грн після звільнення з Міністерства енергетики. Після зміни уряду, який очолила Юлія Свириденко, Галущенко задекларував 382,3 тис. грн. У графі «Вид доходу» зазначено, що це «заробітна плата отримана за основним місцем роботи». Кошти міністр отримав 18 липня, водночас повідомлення про зміни в майновому стані було оприлюднено 21 липня. Варто зазначити, що 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.