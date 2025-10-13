Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей

Відповідно до законодавства, людина, яка вбила дитину, може отримати максимально 15 років позбавлення волі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

За словами Кравченка, нині за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення. Він зазначив, що таке покарання є несправедливим.

«І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті. Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, – безальтернативне пожиттєве увʼязнення», – пояснив він.

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств. 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років. «Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу генерального прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону», – додав Кравченко.

Нагадаємо, 22 вересня Шевченківський районний суд Києва поставив крапку у резонансній справі, розгляд якої тривав понад рік. 30-річного співробітника Управління державної охорони Артема Косова засуджено до довічного ув’язнення за умисне вбивство з хуліганських мотивів (пункт 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу). Обвинувачений із надуманих причин, як зазначив суд, позбавив життя 16-річного киянина Максима Матерухіна. Трагедія сталася у квітні минулого року на очах у десятків пасажирів столичного фунікулера.

До слова, засуджений до довічного ув’язнення за умисне вбивство з хуліганських мотивів, 30-річний співробітник управління Державної охорони Артем Косов усе ж може вийти на волю. Навіть за умови залишення цього вироку без змін апеляційним та касаційним судами.