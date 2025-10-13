Головна Країна Кримінал
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
Генпрокурор вважає, що довічне увʼязнення стане «стримуючим фактором» для злочинців
фото: Telegram/Руслан Кравченко

Відповідно до законодавства, людина, яка вбила дитину, може отримати максимально 15 років позбавлення волі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

За словами Кравченка, нині за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення. Він зазначив, що таке покарання є несправедливим.

«І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті. Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, – безальтернативне пожиттєве увʼязнення», – пояснив він.

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств. 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років. «Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу генерального прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону», – додав Кравченко.

Нагадаємо, 22 вересня Шевченківський районний суд Києва поставив крапку у резонансній справі, розгляд якої тривав понад рік. 30-річного співробітника Управління державної охорони Артема Косова засуджено до довічного ув’язнення за умисне вбивство з хуліганських мотивів (пункт 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу). Обвинувачений із надуманих причин, як зазначив суд, позбавив життя 16-річного киянина Максима Матерухіна. Трагедія сталася у квітні минулого року на очах у десятків пасажирів столичного фунікулера.

До слова, засуджений до довічного ув’язнення за умисне вбивство з хуліганських мотивів, 30-річний співробітник управління Державної охорони Артем Косов усе ж може вийти на волю. Навіть за умови залишення цього вироку без змін апеляційним та касаційним судами.

Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко вбивство

