Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Спадок Крупи. Чому прокурори так б'ються за свою інвалідність?

Минулий генпрокурор через інвалідний скандал поїхав у заслання послом, то новий цілком увійшов в становище своїх «неповносправних» співробітників

Королева МСЕК Крупа вже на волі, ощасливлені нею прокурори-інваліди теж рік байдики не били...

Драматичні події минулися, купу грошей зі спальні перерахували, але історія продовжує розвиватися – тепер вже без зайвого галасу. У судах силовики потихеньку по черзі повертають собі скасовані групи.

Вони знову чесні інваліди при погонах. «Главком» провів перекличку прокурорів-інвалідів і не тільки їх.

У відповіді на запит редакції відповідальна структура МОЗ повідомила: від правоохоронців надійшли запити та постанови про проведення перевірки щодо 2630 посадових осіб.

Але поки одних перевіряють, інші успішно все собі повертають.

І якщо минулий генпрокурор через інвалідний скандал поїхав у заслання послом, то новий цілком увійшов в становище своїх «неповносправних» співробітників. Влітку 2025 року новопризначений генеральний Руслан Кравченко публічно захистив підлеглих, котрі мають групи інвалідності. Мовляв, оформлювати фейкові групи прокурорів штовхає… дискримінація в оплаті праці порівняно з іншими правоохоронними органами, наприклад, антикорупційними. Привіт НАБУ і САП)))

«Я вам чесно кажу, кожен другий думав, що «зараз 10 років я прослужу відпрацюю, а через 10 років я можу отримати інвалідність». І отримати пенсії через 10 років – це якийсь додатковий стимул, додаткова перестраховка... Я вважаю, що це не від гарного яскравого життя. Більшість прокурорів вони чесні і працюють на зарплату тощо», – такі от аргументи.

Детальніше читайте у матеріалі 👉 Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
