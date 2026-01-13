Головна Країна Політика
Рада підтримала відставку Малюка. Ексголова СБУ підбив підсумки роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Малюк залишає посаду голови СБУ
фото: СБУ

Малюк: Сьогодні я офіційно залишаю посаду Голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі

Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За це рішення проголосували 235 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

У понеділок, 12 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка, однак тоді не підтримав його. Проте сьогодні питання повторно винесли на розгляд комітету, який цього разу підтримав відставку Малюка.

Зокрема, Василь Малюк підбив підсумки роботи у своїй колонці для «24 каналу». «Ми проводили унікальні спецоперації, яким аплодував весь світ. Втілювали у реальність те, що раніше здавалося фантастикою. Робили неможливе можливим. Переламували хід війни. А нашим оперативним задумам заздрили навіть голлівудські сценаристи. Безперечно найгучнішою стала спецоперація «Павутина» – удар по стратегічній авіації Росії, від якого противник й досі не оговтався. Ми тричі ефективно атакували символ путінізму – Кримський міст», – зазначив він.

Також ексголова СБУ подякував бойовим побратимам, колегам, громадянам України. «Сьогодні я офіційно залишаю посаду Голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі. За цей час нам вдалося побудувати системну та ефективну роботу Служби. Наразі виконання обов'язків голови покладено на начальника «Альфи», генерал-майора Євгенія Хмару. Це людина нової генерації, яка зможе продовжити й посилити мої напрацювання. Бажаю йому успіху та витривалості у подальшій роботі!», – наголосив він.

Малюк підкреслив, що йде з посади, але не з СБУ.

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

