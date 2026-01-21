Головна Країна Політика
Коломойський не прибув на засідання через загрозу замаху на його життя – СБУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Ігоря Коломойського готували замах
фото: Уніан

Невідомі готували замах на Ігоря Коломойського, коли його мали доставити на засідання 

Ігоря Коломойського не доставлять на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у зв’язку із загрозою замаху на його життя, яке планувалося на момент його транспортування на засідання. Як повідомляє «Главком» про це йдеться у листі СБУ, який зачитав нардеп Олексій Гончаренко на засіданні ТСК.

Відомо, що ТСК отримала лист від СБУ, де зазначалася інформація про прибуття Ігоря Коломойського до сесійної зали Київської міської ради на засіданні, яке мало відбутися 21 січня 2026 року.

Головною умовою того, що Ігоря Коломойського не доставили на засідання була інформація про те, що невстановлені особи планують здійснити замах на життя фігуранта під час доставки до сесійної зали Київської міської ради. Через це СБУ вирішила, що Коломойського не доставлять на засідання ТСК 21 січня, бо це є неможливим. «Враховуючи вищевказане та з метою врятувати Ігоря Валерійовича Коломойського, доставити його до сесійної зали Київської міської ради не вбачається за можливе», – йдеться в листі СБУ.

Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах. Один з них – це виведення коштів з ПриватБанку. У вересні 2023 року правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та шахарйстві. Протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом Коломойський отримав ще одну підозру.

Того ж року Ігоря Коломойського залишили під арештом. Згідно з рішенням суду, Коломойський перебував під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Згодом заставу зменшили.

Раніше «Главком» писав про те, як бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Наразі судове засідання перенесено на 11 грудня.

Нагадаємо, що нещодавно сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» щодо відшкодування збитків. За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, суд прийняв скаргу до розгляду та призупинив виконання рішення суду першої інстанції.

